雪豹遭惡犬圍捕受傷？三江源國家公園：生命體徵平穩　2牧羊犬亡

周五（14日）晚，三江源長江源（可可西里）園區國家公園管理委員會治多管理處發布通報，針對近日網絡上流傳的「放惡犬圍捕雪豹導致雪豹受傷癱瘓」影片做出澄清。經查，片中涉及的兩隻牧羊犬因傷勢嚴重救治無效死亡，而小雪豹經過專業救治後生命體徵穩定，影片內容並不屬實。



根據通報，該短片於近期在抖音平台上引起廣泛關注，標題為「雪豹vs藏獒」。為了回應網民的熱議，相關部門迅速成立工作專班，對影片發布者及知情人進行調查。經過查詢，影片拍攝者為忙多傑才仁，拍攝時間為2023年4月3日，地點位於治多縣立新鄉葉青村二社，並非三江源國家公園區域。

事件背景顯示，當時牧民的牦牛在河邊飲水，三隻成年雪豹下山獵捕，四隻牧羊犬因本能驅離雪豹，最終造成了兩隻牧羊犬的重傷。之後，雪豹逃離現場，2隻牧羊犬分別在第2天、第7天救治無效死亡。

2025年3月4日，小雪豹的救助地點位於三江源國家公園索加鄉當曲村二社「直根尕榮」（地名），且經野生動物救護專家證實及專業的儀器檢測，小雪豹身上不存在動物撕咬的痕跡，未發現脊柱受傷，疑似因後腿受傷感染喪失行動能力遭到母雪豹遺棄，二者之間並無關聯，「放惡犬圍捕雪豹導致雪豹受傷癱瘓」的影片內容不屬實。

工作專班對發布不實影片的行為進行了訓誡。據悉，小雪豹目前在青海野生動物救護繁育中心接受治療，身體狀況正在逐步恢復。

當局對媒體及公眾的關注表示感謝，並希望大家在三江源地區生物多樣性保護工作中給予更多支持與監督。後續將對小雪豹的恢復情況進行持續跟蹤報導，及時回應社會關切。