內地黃燜雞被爆將顧客吃過的菜回收再賣 國務院食安辦將核查處置
撰文：許祺安
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《新京報》報道，內地連鎖快餐楊銘宇黃燜雞被爆存在食安問題，除了後廚衛生情況堪憂，甚至有部分門店的店員，會將顧客食用後的剩菜回收清洗，從中挑出香菇等食材進行二次加工再售賣。
「楊銘宇黃燜雞飯後廚亂象」輿情事件引發社會廣泛關注，為切實維護廣大消費者合法權益，3月13日，國務院食安辦向山東省食藥安辦、河南省食安辦發出掛牌督辦通知書，對兩地核查處置工作。
報道指，楊銘宇黃燜雞米飯被譽為中國餐飲品牌成功典範的連鎖企業，官網信息顯示，其加盟店已遍布全國23個省，5個自治區和4個直轄市，門店總數突破6000家。內媒記者暗訪多家楊銘宇黃燜雞米飯加盟店，發現存在不少食品安全問題。
有部分門店的店員會將顧客食用後的剩菜回收清洗，從中挑出香菇等食材進行二次加工再售賣。而做錯的餐品也會由店員挑出配錯的食材，端個下一個顧客。
在製作牛腩煲時，店員會將隔夜發黑的牛肉加上色素冒充新鮮牛肉。香菇和土豆味道如若發酸，店員卻表示「下次盡量多泡泡」「洗兩遍就行了」。有的員工會在製作菜品時抽煙，有時候外賣單丟在做好的雞肉上，生肉隨意扔在垃圾桶上。
事件引發內地網民恐慌，尤其是「楊銘宇黃燜雞」此前被稱為國民快餐，許多網民怒批食品衛生監管不力，呼籲政府徹查。
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