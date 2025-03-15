400萬買「高鐵房」飽受噪音困擾　杭州男崩潰：2分鐘一班常被驚醒

浙江杭州蕭山區的劉先生（化名）近日在「開吧」App上發帖，表達了他對新居「高鐵房」噪音問題的苦惱。距離高鐵線路僅80米的他，表示高鐵的頻繁運行已嚴重影響到他的日常生活。



劉先生於2020年3月在奧悅美築小區購買了一套商品房，總花費約400萬元。儘管在購房時已知悉該房屋靠近高鐵，但他未曾預料到噪音會如此困擾。新房於2023年6月交付，但劉先生坦言：「高峰時段每2分鐘就有一班高鐵通過，關上窗戶依然能聽見轟鳴聲。」

小區和鐵軌的位置。（杭州交通918）

噪音問題不僅來自高鐵，還有普快線的影響，劉先生甚至測得噪音高達90分貝，對於家中有兩歲寶寶的他來說，夜晚更是常常被噪音驚醒。

另一位住戶黃先生（化名）也表示：「高鐵通過時的噪音讓人不想待在家裏，尤其是在假期，車次更為密集。」他們希望開發商能夠切實解決這一問題。

針對居民的抱怨，開發商杭州豐麟置業有限公司的高經理表示，項目在土地出讓時已知悉高鐵的存在，並按照國家要求完成了相關手續。雖然曾對窗戶進行了防噪升級，但隨著高鐵班次增多，噪音問題並未得到改善。

購房合約中關於隔音的規定。（杭州交通918）

蕭山區寧圍街道相關工作人員透露，去年曾介入調查並提出整改方案，包括對陽台進行隔音處理，但部分業主反映整改後噪音仍然存在。

法律專家範律師指出，開發商若未充分告知噪音影響，可能會構成違約。他建議業主們可以要求進一步整改，或者在整改無效的情況下主張解除合同。

社區居民則希望相關部門能聯合協調，促使開發商與鐵路部門共同解決噪音問題，以保障居民的基本生活品質。