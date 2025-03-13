內地孕婦列車上突腹痛　高鐵上搭建｢臨時產房｣成功產子

「中國鐵路」公眾號消息，3月8日，由浙江溫州南開往貴州畢節的G2306/2307次列車上，一位孕婦旅客突然腹痛出現分娩症狀，列車班組迅速搭建「臨時產房」，孕婦成功產下一名女嬰。



女子在高鐵上成功產子。（影片截圖）

女子在高鐵上成功產子。（影片截圖）

3月8日11時，G2307次列車內一位孕婦旅客突然腹痛難忍，即將分娩，旅客找到列車工作人員求助。列車長鄭瞳一邊聯繫列車紅十字救護員王茜，一邊安排廣播尋醫。鄭瞳趕到現場後，立即疏散圍觀旅客，保持空氣流通，乘務員及幾位熱心女性旅客使用遮擋物搭建「臨時產房」。

女子在高鐵上成功產子。（影片截圖）

女子在高鐵上成功產子。（影片截圖）

11時06分，在王茜和旅客的幫助下，孕婦順利產下一名女嬰。與此同時，鄭瞳與列車司機聯繫，司機向列車調度員匯報情況，並聯繫列車前方到站鷹潭北站呼叫120急救車。

7分鐘後，列車停靠鷹潭北站，鐵路工作人員、鐵路公安與醫護人員合力將母嬰平穩抬上救護車，送至醫院進行進一步檢查和治療。當日16時，產婦家人稱母女平安，向鐵路部門、熱心旅客表示了衷心感謝。