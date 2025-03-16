內地90後男徒步333日3300公里抵拉薩　容貌驚人巨變如5旬流浪漢

內地90後男子「里奇」從湖北荊州出發，歷時333天徒步3300公里，終於在3月11日抵達西藏拉薩。​里奇發布其抵達西藏的影片，畫面中他容貌發生巨變，還表示曾半年沒洗澡，右膝蓋半月板磨損嚴重，但仍堅持完成旅程。​他的經歷引發網絡熱議，部分網民質疑他為了博取關注，背後可能有團隊操作；但也有人為他的毅力點讚，評論呈現兩極分化。



曾在廣東、福建等地從事服裝行業的內地男子里奇，今年4月6日，決定徒步前往拉薩，去看一看布達拉宮。當日，他從湖北荊州啟程，推著裝滿行李的小車，開始了他的徒步之旅，並將一路的經歷製作成影片在網絡發佈。

里奇形容，333天的途中，他經歷過極端天氣挑戰，例如颱風、暴雨、暴雪等，還曾遭遇車輛翻溝、輪胎破損、腳部受傷等意外，更在野外兩次遭遇野狼。此外，由於長時間行走，他的右膝半月板嚴重磨損，但他仍然咬牙堅持。

里奇徒步333天抵達西藏，容貌變5旬流浪漢。

3月8日，里奇曾發影片稱，下大雪被困住走不了，已經一天沒吃飯了。

由於長時間行走，里奇的右膝半月板嚴重磨損，但他仍然咬牙堅持。

影片中，里奇外貌與出發時相比發生巨大變化，皮膚因日曬變得黝黑，頭髮和鬍鬚雜亂無章，他自嘲「比出發時老了20歲」。他透露，這趟旅程中，他已半年沒有洗澡或更換衣物，日常依靠野外露宿，偶爾在護林站或加油站借宿。

由於長時間露宿，他的生活條件極其簡陋，每月開銷控制在約1000元人民幣，旅程總開銷未超過1萬元。他大多數時候自己做飯，吃的食物也十分簡單，偶爾去餐廳吃飯，但最多花費不超過25元。3月8日，里奇還曾發影片稱，下大雪被困住走不了，已經一天沒吃飯了。

里奇的經歷也引發網絡關注。部分網民對他的毅力表示敬佩：「這樣的精神值得學習」、「無論是否炒作，至少他真的走到了拉薩」。然而，也有不少人持懷疑態度，認為他的行為是為了博取關注，更有人認為他背後有專業團隊運營，並非真正的徒步旅行：「不可能有這麼強的意志，還能天天拍影片」、「感覺像一場包裝好的真人秀」。

對於外界的質疑，里奇在影片中回應：「我只是想用自己的方式生活，這不是折磨自己，而是另一種挑戰。」在抵達拉薩後，他計劃好好洗個澡、剪頭髮，並以全新形象開直播，與支持他的網民分享這段經歷。

談及返程，里奇表示此次徒步結束後，鑒於身體狀況及經濟因素，他會乘坐火車返鄉。他還說，因膝蓋受傷，後續的行程計劃將調整。如果明年仍有出行打算，他會購置一輛電動車作為代步工具，希望繼續「探索世界」，不排除再挑戰更長途的徒步旅程。

網民熱議⬇️



他的目標不是西藏，而是到達後開啟直播，為了紅，也真是拼了



這種噱頭是最直接最低成本的成名方式。為什麼其他人不跟風？因為人要臉，樹要皮，也因為不想或不是吃這碗飯的料。



如果他再徒步回來那顏值就變回來了



三千多公里，再加油完成萬裡就超過讀萬卷書了



身體和經濟條件允許就可以去，人還是要有點精神的。不過，怎麼能證明全程健行是個困難，路上搭沒搭便車啥的…

