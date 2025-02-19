西藏拉薩至香港航線正式營運　每周兩班經停成都

2月19日，由西藏航空執飛，來往西藏拉薩及香港的航線正式營運，計劃每周三、周日執飛各一班航班，從拉薩起飛，中途停成都天府，再到香港。航線開通後，將大幅縮短來往兩地的交通時間。



西藏航空介紹，航線每周三、周日執飛各一班，航班號TV9701，於8：10從拉薩起飛、14：35抵達香港；航班號TV9702，15：45從香港起飛、23：30抵達拉薩。

「拉薩=成都天府=香港」航線開通。（微信公眾號＠西藏航空）

西藏航空。（微信公眾號＠西藏航空）

西藏航空「拉薩=成都天府=香港」是拉薩貢嘎國際機場開通的首條港澳台地區航線。航線開通後，將大幅縮短來往兩地的交通時間。自拉薩飛抵香港的時間將從10小時縮短至6小時25分鐘，自香港飛往拉薩的時間也將縮短至7小時45分鐘。

西藏航空官網顯示，2月19日由拉薩經停成都來港航班的經濟艙票價為800元（人民幣，下同）起，商務艙票價2500元起；由香港經停成都到拉薩航班的經濟艙票價750元起，商務艙票價2420元起。

至於2月23日，由拉薩飛香港最便宜票價為1100元起，商務艙票價為2500元；由香港飛拉薩最便宜票價為1120元，商務艙票價為2430元。

2月23日，由拉薩飛香港最便宜票價為1100元起，商務艙票價為2500元。（西藏航空官網）