「Tibet」還是「Xizang」？　外媒報道西藏地震譯名難統一

【編者按】1月7日（周二）上午9時5分，在西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，震源深度10公里。截止目前官方消息，地震造成126人遇難188人傷，搜救行動持續進行中。



西藏地震備受海內外關注，幾乎所有的主流外媒都發文報道。



2023年下半年以來，國內官方英文媒體統一用拼音「Xizang」取代「Tibet」，統戰部官方賬號「統戰新語」曾發文詳解改名邏輯（【編者按】即：在境外使用「Tibet」一詞代表「西藏」的大量語境裡，其引申意不僅包括西藏，也涵蓋了青海、四川、甘肅、雲南四省涉藏州縣。這個地理範圍，與十四世達賴集團長期鼓吹建立的所謂「大藏區」高度重疊。）。

拼音「Xizang」已被《美國傳統詞典》收錄，但從傳播實踐來看，拼音仍然「傳不開」，接受範圍十分有限。從地震報道來看，主流外媒均使用「Tibet」，無一使用拼音。

西藏拉薩。（視覺中國）

原因大概有兩個：

一、媒體報道首先要考慮清晰達意（clarity），Tibet沿用已久，辨識度極高，拼音令一般英文讀者不知所雲，因此幾乎不可能在外媒新聞標題和正文中見到「Xizang」的身影。

BBC 1月8日文章第一段這樣寫：

Rescuers searched into the night for survivors after a major earthquake killed at least 126 people and damaged more than 3,000 buildings in a remote part of the Chinese region of Tibet, near Everest.

BBC報道西藏地震位置。（BBC）

BBC編輯覺得「in a remote part of the Chinese region of Tibet」仍不夠清楚，又補了倆詞「near Everest（珠峰附近）」，方便英文讀者快速了解地震大概位置。（注：國內官方英文媒體普遍使用Mount Qomolangma表達「珠峰」）

二、西方主流外媒不願跟著中國話語鸚鵡學舌，甚至用了拼音還有風險。去年12月，大英博物館（British Museum）因在展覽中使用「Tibet or Xizang Autonomous Region」這一表述，遭到一些團體的抗議，要求博物館道歉並更正。大英博物館表示拒絕。類似的事情在法國也發生過。

在國際政治舞台，各種地名總是異常敏感的。尤其在談判桌上，我方堅持用拼音，別人堅持用英文，你來我往，好像聊的不是一個地兒，好不熱鬧！

在對外傳播實踐層面，形容詞「Tibetan」仍有用武之地，比如藏羚羊（Tibetan antelopes）、藏傳佛教（Tibetan Buddhism）等等。當這些詞與「Xizang」同時出現時，也挺熱鬧。

《經濟學人》曾在文章中直譯「西藏」二字：

The Chinese name for Tibet, Xizang, means 「western treasure house（西邊的藏寶屋）」.

遍觀國內外英文報道，用「Tibet」還是用「Xizang」，也許很難跨越政治達成統一，但「China's western treasure house」似乎是共識，好聽又好懂，不妨記住。

【本文轉載自《觀察者網》】

