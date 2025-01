「Tibet」還是「Xizang」？　外媒報道西藏地震譯名難統一

【編者按】1月7日(周二)上午9時5分,在西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震,震源深度10公里。截止目前官方消息,地震造成126人遇難188人傷,搜救行動持續進行中。



西藏地震備受海內外關注,幾乎所有的主流外媒都發文報道。



2023年下半年以來,國內官方英文媒體統一用拼音「Xizang」取代「Tibet」,統戰部官方賬號「統戰新語」曾發文詳解改名邏輯(【編者按】即:在境外使用「Tibet」一詞代表「西藏」的大量語境裡,其引申意不僅包括西藏,也涵蓋了青海、四川、甘肅、雲南四省涉藏州縣。這個地理範圍,與十四世達賴集團長期鼓吹建立的所謂「大藏區」高度重疊。)。

拼音「Xizang」已被《美國傳統詞典》收錄,但從傳播實踐來看,拼音仍然「傳不開」,接受範圍十分有限。從地震報道來看,主流外媒均使用「Tibet」,無一使用拼音。

西藏拉薩。(視覺中國)

原因大概有兩個:

一、媒體報道首先要考慮清晰達意(clarity),Tibet沿用已久,辨識度極高,拼音令一般英文讀者不知所雲,因此幾乎不可能在外媒新聞標題和正文中見到「Xizang」的身影。

BBC 1月8日文章第一段這樣寫:

Rescuers searched into the night for survivors after a major earthquake killed at least 126 people and damaged more than 3,000 buildings in a remote part of the Chinese region of Tibet, near Everest.

BBC報道西藏地震位置。(BBC)

BBC編輯覺得「in a remote part of the Chinese region of Tibet」仍不夠清楚,又補了倆詞「near Everest(珠峰附近)」,方便英文讀者快速了解地震大概位置。(注:國內官方英文媒體普遍使用Mount Qomolangma表達「珠峰」)

二、西方主流外媒不願跟著中國話語鸚鵡學舌,甚至用了拼音還有風險。去年12月,大英博物館(British Museum)因在展覽中使用「Tibet or Xizang Autonomous Region」這一表述,遭到一些團體的抗議,要求博物館道歉並更正。大英博物館表示拒絕。類似的事情在法國也發生過。

在國際政治舞台,各種地名總是異常敏感的。尤其在談判桌上,我方堅持用拼音,別人堅持用英文,你來我往,好像聊的不是一個地兒,好不熱鬧!

在對外傳播實踐層面,形容詞「Tibetan」仍有用武之地,比如藏羚羊(Tibetan antelopes)、藏傳佛教(Tibetan Buddhism)等等。當這些詞與「Xizang」同時出現時,也挺熱鬧。

《經濟學人》曾在文章中直譯「西藏」二字:

The Chinese name for Tibet, Xizang, means 「western treasure house(西邊的藏寶屋)」.

遍觀國內外英文報道,用「Tibet」還是用「Xizang」,也許很難跨越政治達成統一,但「China's western treasure house」似乎是共識,好聽又好懂,不妨記住。

【本文轉載自《觀察者網》】