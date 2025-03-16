內地女星郭曉婷曝一次性內褲現霉斑　疑涉屈臣氏　企業暫未回應

昨日（3月15日）是「國際消費者權益日」，央視曝光多宗涉及消費者權益的行業亂象，包括不滅菌一次性內褲等，涉及多個品牌引發關注。當晚，內地女演員郭曉婷在微博發文稱，自己曾購買的一次性內褲上出現了發霉異物，而該一次性內褲品牌疑似為屈臣氏。



郭曉婷在微博中發文稱，自己曾在旅行和出差時多次使用一次性內褲這類產品，但竟然在其中發現了疑似霉斑或污漬的異物，慎重考慮後通過微博分享這次經歷，希望能引起品牌方的重視。也想借此機會提醒大家，在購買及使用此類產品前，務必仔細檢查，避免遇到類似情況。

女星郭曉婷發文稱購買到屈臣氏帶有霉斑到一次性內褲。

目前該內褲在網絡仍有銷售。

而該貼文配圖顯示，一次性內褲的品牌為屈臣氏。目前，在屈臣氏網絡旗艦店，輸入「一次性內褲」關鍵詞，店鋪顯示無商品展示。內媒就此事向屈臣氏方求證真偽，其客服回應稱，會記錄反饋專員核實，會由相關專員向記者做出解答回覆。

通過郭曉婷曬出的圖片在購物平台搜索同款產品，也能在其他店鋪找到一樣的產品圖，產品詳情頁面顯示為：屈臣氏牌舒適免洗棉內褲5條裝一次性內褲旅行便攜差旅男女可選。產品詳情內容介紹稱，商品材質為100%棉，採用EO滅菌工藝。產品包裝顯示，該產品的生產企業為東莞市芬樂制衣有限公司；委託生產企業為廣州屈臣氏個人用品商店有限公司。

目前，屈臣氏尚未對此事進行官方回應。

3月15日，央視315晚會曝光一次性內褲徒手制作不滅菌問題，歐詩羅蘭、絲語甜、浪莎、初醫生、貝姿妍等品牌被點名。涉事企業夢陽服飾有限公司的生產車間，工人們都是在徒手制作一次性內褲，原材料也隨意堆放，布料旁還堆著垃圾雜物，淩亂的編織袋里裝滿即將銷往市場的一次性內褲。涉事代工廠健芝初醫療器械有限公司生產過的產品涉及「初醫生」一次性內衣、「貝姿妍」一次性內褲和「浪莎」一次性內褲，為了控制成本，部分產品不進行殺菌消毒。

女星郭曉婷曾出演玄幻劇《仙劍奇俠傳三》，飾演劇中的的花楹一角引發關注。更憑借在宮廷劇《步步驚心》中飾演一位美麗熱情的蒙古格格，獲得觀眾的認可。