內地廢棄衛生巾、嬰兒紙尿褲被黑工廠翻新再賣　網民：瑟瑟發抖

央視報道，接到消費者舉報，位於濟寧市梁山縣的「梁山希希紙製品有限公司」在銷售劣質衛生巾、嬰兒紙尿褲，且數量巨大，成本為一噸260元到1400元，「翻新」賣出後可以賣到7000、8000元一噸。目前該涉事企業被查封，負責人則被控制。



央視記者以訂貨為由，見到了公司負責人劉總，他說企業最主要的業務是廢品回收，即從紙尿褲和衛生巾生產廠家購買不要的殘次品、下腳料等生產垃圾。記者暗訪時更有員工稱「就是髒沒事兒」，消息震驚內地社會。



車間的大媽再重新包裝紙尿褲，更拍打使它再次蓬鬆。（影片截圖）

位於濟寧市梁山縣的「梁山希希紙製品有限公司」在銷售劣質衛生巾、嬰兒紙尿褲，且數量巨大。（影片截圖）

有員工稱「就是髒沒事兒」。（影片截圖）

央視揭露，在廠區，記者從一堆打包好的生產垃圾中，拽出了外觀相對完好的「麥酷酷」嬰兒拉拉褲和「自由點」衛生巾。

散落的劣質衛生巾。（影片截圖）

散落的劣質衛生巾。（影片截圖）

劉總說，他以260元到1400元（人民幣，下同）一噸的價格收購了正規企業原本應該銷毀的不合格產品，再挑出形狀完整，且沒有明顯污漬和破損的「二等品」。這樣在工業垃圾中挑選後翻新的衛生巾，竟然能在市場上倒賣到七八千元一噸，其利潤之高令人驚訝。

央視記者目擊，在希希紙製品的倉庫里，工人在方桌上敲打拉拉褲，使其恢復蓬松狀態。記者注意到，這批嬰兒拉拉褲分屬母嬰用品品牌嫚熙和中億孕嬰。

工廠負責人：關鍵在於打通了企業內部的關係

據了解，按照行業規範，正規的一次性衛生用品廠家對生產線上淘汰的殘次品、下腳料等生產垃圾，都要進行切碎處理，才能夠流出企業。

位於濟寧市梁山縣的「梁山希希紙製品有限公司」在銷售劣質衛生巾、嬰兒紙尿褲，且數量巨大。（影片截圖）

劉總更表示，他能做成這種生意，關鍵在於打通了企業內部的關係。「國內的市場，所有的上市公司都和我這兒掛著鈎」。

在記者調查的過程中，有採購商前來採購好之、米菲、Babycare等品牌的嬰兒紙尿褲，以及「二等品」的自由點品牌女性安睡褲，該負責人稱，「我自己用，我做網店」。

車間的大媽將衛生巾紙尿褲再包裝。（影片截圖）

車間的大媽將衛生巾紙尿褲再包裝。（影片截圖）

此外，劉總還告訴記者，挑選「二等品」剩下的垃圾他也有生財的辦法。在一個車間里，地上堆滿了各種衛生巾紙尿褲的生產垃圾，其中不乏全棉時代、蘇菲等知名品牌產品。這些垃圾被打碎後，將重新分離成為木漿、吸水高分子樹脂等幾種一次性衛生用品的原材料。

劉總透露，這些回收料，在市場上很受客戶歡迎。就這樣，衛生巾紙尿褲的生產垃圾，一部分作為「二等品」，被挑出來流入市場直接銷售，剩下無法再挑選利用的部分，被投入機器，生產成回收料，再次流入一次性衛生用品的生產企業。

他們翻新的衛生巾品牌包括有麥酷酷、自由點、嫚熙、Babycare、好之、米菲、全棉時代、蘇菲、中億孕嬰等。許多網民要求追究這些廠商為何將廢棄衛生巾流入黑工廠。目前該涉事企業被查封，負責人則被控制。

網民點睇：

觸目驚心！連衛生棉也會去翻新，為了非法牟利，這些人甚麼壞事都幹的出來。

衛生棉賣這麼貴還要偷工減料。

看得我瑟瑟發抖，太可怕了。

我們有全世界最好的棉花，結果連女性和嬰兒的用品都能黑成這樣。從吃的到用的，再到住的，消費環境真是太棒了。

