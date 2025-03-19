四川賊戴「人皮面具」連番盜竊　竟因兩破綻穿崩成破案關鍵

為了掩人耳目，四川兩名男子戴矽膠仿真「人皮面具」多次入室盜竊，卻因面無表情且面具在個別角度反光「穿崩」。警在行動中追回被盜的高檔煙酒、金銀首飾等財物，價值逾50萬元（人民幣，下同）。



《紅星新聞》報道，2月25日下午，犍為縣公安局玉津派出所接到轄區居民電話報警，稱家中財物被盜。經分析研判，該案賊人在白天開鎖入室「搬家式」盜竊。今年2月以來，該縣城區玉津鎮已經發生多宗盜竊手法相似的案件。

警方翻查閉路電視，發現兩名賊人面無表情且個別角度存在反光情況，推測他們佩戴「人皮面具」逃避偵查。（微信公眾號＠新聞天天報）

警方翻查閉路電視，發現兩名賊人面無表情且個別角度存在反光情況，推測他們佩戴「人皮面具」逃避偵查。（微信公眾號＠新聞天天報）

專案組民警調查發現，2名賊人的反偵查意識極強，徒步期間有意避開閉路電視鏡頭，多次換乘四輪越野車離開現場，後逃離至城郊結合部消失行蹤。雖發現疑似賊人的身影在樂山五通橋區、眉山丹棱縣、資陽雁江區等地出現，但均無法直接確認賊人的真實身份。

辦案民警介紹，通過繪畫出賊人的犯罪特徵，發現閉路電視拍攝到的兩名疑犯均面無表情且個別角度存在反光情況，推測他們佩戴仿真人臉面具逃避偵查，通過進一步深度分析，發現蔣某某、羅某某兩人高度可疑，且均有白日入室盜竊前科。

賊人被捕時正戴着「人皮面具」踩點行竊。（紅星新聞）

賊人被捕時正戴着「人皮面具」踩點行竊。（微信公眾號＠新聞天天報）

警方查獲矽膠仿真「人皮面具」、作案工具及贓物。（微信公眾號＠新聞天天報）

四川兩名男子戴矽膠仿真「人皮面具」入室盜竊被捕。（紅星新聞）

3月6日，犍為警方在樂山市公安局刑偵支隊、技偵支隊及五通橋公安分局的指導和配合下，拘捕正在五通橋踩點行竊的34歲蔣某某及42歲羅某某，現場查獲矽膠仿真人臉面具及其它作案工具，搜出茅台酒30瓶、現金3000餘元等贓物。

目前，警方追回被盜價值50餘萬元的金銀首飾、高檔煙酒若干，蔣某某、羅某某已被犍為縣公安局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。