海南婦扮親戚偷禮金斷正　伴郎團：都追吐了　正面曝光被揭是慣犯

3月3日，有網民拍片稱，海南海口市紅旗鎮群樓村一場婚禮上，一名女子竟假扮新人親戚，闖入新房趁機偷走禮金，當場被村民制服。



內地傳媒報道，知情親屬透露，涉事女子利用人多混雜的特點混入婚禮現場，男方以為她是女方的親戚，女方又以為她是男方的親戚，成功蒙混過關。然而，在進行婚禮遊戲環節時，她偷入新房偷竊，剛好被返回新房的新娘撞見。

白衣女子混入婚禮現場。（微信公眾號@淡泊颯姐）

白衣女子偷走禮金後立即逃跑。（微信公眾號@淡泊颯姐）

新娘起初以為她是新郎的親友，但檢查後發現手袋內的現金不翼而飛。眼見事情敗露，白衣女子立即往後山的樹林逃跑，親戚們向新郎追問女子身份，加上新娘指對方偷走數千元的禮金，伴郎團及賓客立即狂追。

據報道，該名女子偷走約2000元（人民幣，下同）禮金和一些首飾。為防止她逃跑，村民更用繩綁住她雙手，再將她綁在樹上。有目擊者稱，該女子被控制後，已將所有禮金和首飾歸還新娘，隨後現場人員報警，警方到場後帶她指認現場。

為防止她逃跑，村民將白衣女子綁在樹上。（微信公眾號@淡泊颯姐）

有伴郎團兄弟稱「我們伴郎團追她都追吐了，幾乎整個村的人都出來找她了」。（微信公眾號@淡泊颯姐）

事後，有伴郎團兄弟在瓊山警方官方賬號評論區稱「我們伴郎團追她都追吐了，幾乎整個村的人都出來找她了」。

涉事女子被制服後，其正面照在網上曝光，有人認出她是一名慣犯，曾於其他人的婚禮上偷竊。3月4日，海口瓊山警方稱，在婚禮現場偷禮金的女子已被刑拘。