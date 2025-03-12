山東客吃平價自助火鍋「偷打包10公斤生肉」人贓並獲　裝滿4膠袋

山東近日發生離譜的偷竊案。



2名客人前往一家88元人民幣的自助火鍋店用餐。沒想到大快朵頤後，2人還試圖把10公斤的生肉偷帶走，結果「人贓並獲」被逮個正著。

山東2名客人在一家88元人民幣的自助火鍋店用餐，並試圖把10公斤的生肉偷帶走，結果人贓並獲。（微博影片截圖）

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根據《大風新聞》等陸媒，有網友本月5日發布影片稱，有2人在山東濟南的一家自助火鍋店用餐時，被抓到偷了10公斤的肉，老闆無奈報了警。

據稱，當2名顧客試圖將肉品帶出店外時被老闆當場抓包。發布影片的網友表示：

聽說2人是從下午吃到晚上，可沒少（吃）。

影片畫面顯示，一名疑似老闆的眼鏡男，在桌前把4袋用塑膠袋裝著的生肉放上秤台：「看看偷了多少斤？」一旁有人驚呼：「哎呀，我的媽呀，怎麽這麽多。」眼鏡男又回：「坐了一下午，偷了一下午。」

火鍋店工作人員6日回應稱，該店的自助餐是每人88元人民幣不限時間，目前此事已交由警方處理。

據悉，該店內貼有「不能把食材酒水帶出本店」告示，不允許打包，更不能私藏偷偷帶走，如果吃不完，那就放餐桌上。至於2名被當場逮到的顧客身份，工作人員表示不了解。

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