海底撈小便事件　網民請客收10倍賠償　拒與同行朋友平分引爭議

近期，兩名17歲少年向海底撈的鍋底內小便一事在內地鬧得滿城風雨。事發門店向堂食消費的4109單顧客，全額退款並額外提供訂單付款10倍金額的現金補償。有部份顧客收到近6000元（人民幣，下同）。然而，這筆退款又再次引發「誰該分錢」的爭議。



顧客陳晨作為請客者收到了海底撈賠償的5600元，當日同吃的朋友明確表示希望平分這筆錢，卻遭陳晨拒絕。



近日，「男子往海底撈鍋中小便」的影片引發廣泛關注。畫面中，該男子穿着黑褲子，站在海底撈桌面上進行小便。

3月8日，上海市公安局黃浦分局發布通報稱，對2名17歲男子作出行政拘留的處罰。3月12日，海底撈也發布長文，對4109單顧客全額退還當日餐費，並額外提供訂單付款10倍金額的現金補償。

3月14日，這4109單顧客之一的江女士表示，自己此前沒有關注到相關新聞，是丈夫看到跟她說的，結果發現去就餐的時間剛好在區間內，她希望可以給兩名小便男子化驗一下，「不要有傳染病就好」。並表示已收到餐費退款，10倍補償將在審核後7個工作日內打款。

此後，有網民在網絡發文稱，很幸運已收到海底撈的十倍補償，惟同行朋友提出平分，再次引發熱議。

有網民在網絡發文稱，很幸運已收到海底撈的十倍補償，惟同行朋友提出平分，再次引發熱議。

網民陳晨表示，他當日請客一共消費560元，目前5600元賠款已到賬。當天同吃的有四位朋友，為平息這件事，他原計劃是想分給他們每人1000元。但發帖之後，有網民勸他不要分這筆錢，這四位朋友只是飯搭子和麻將搭子，也不算是關系非常好的朋友，陳晨現在決定不分這筆錢了。不過也有網民表示，海底撈的十倍賠償屬於精神損失費，朋友也是受害者，應該和他們AA賠償款。

對此，律師認為，收到補償的顧客沒有把錢分給同吃朋友的義務，補償款應由請客者收取，而請客者有權自主決定如何處置這筆補償費用。