一口氣買三部手機送同學　重慶13歲敗家仔1個月花光全家4.3萬存款

重慶市大足區一名13歲的初中男生，自今年2月起，在短短1個多月時間內，透過充值遊戲、一口氣買三部手機還送同學等行為，居然將他祖母僅有的4萬多元人民幣存款花個精光。周二（18日），大足區公安局智鳳派出所透露，在警方的協助下，王者榮耀官方已將其在遊戲裏的充值退回。



智鳳派出所副所長黃蘇倫表示，3月3日下午2時，一名老人帶著涉事男孩到派出所求助，進來時哭得非常傷心，走路都有些站不穩。經詢問後，了解到老人當天接到了孫子班主任的電話，稱其在學校抽煙，希望家長加強家庭教育。她想到孫子近來有新手機，且愛打遊戲，懷疑孫子動用了她銀行卡的錢。這是因為2月開學時，學校要求微信交學費，因為不懂操作手機，老人就讓孫子用微信綁定銀行卡後交費。

結束與班主任的通話後，老人趕緊到銀行查看銀行卡餘額，結果嚇得她整個人癱軟，因為銀行職員告訴她，卡內經已沒錢。據報老人的兒子精神有異，兒媳早就離家出走，家中雖有老伴，但生計全靠老婦一人養牛維持。而卡內本身有4.3萬元，是她全家的僅有積蓄，原本是老人留給孫子和孫女當學費的。

之後，老人將情況告知班主任，後者讓她保留銀行流水，並到派出所求助。而黃蘇倫和值班民警查看發現，老人的銀行卡從今年2月以來被揮霍，主要用於購物消費，同時還有大量財付通付款。這些操作都出自老人孫子，其中，財付通付款則用於王者榮耀充值，金額約2萬元，且一個星期單筆千餘元的充值就有11次。

少年告訴民警，他用祖母的銀行卡綁定了自己的微信後在遊戲中購買大量道具，同時多次網絡購物。更甚的是，他曾一口氣買了三部手機，其中兩部送給了同學。

為減少老人的損失，民警立即聯繫騰訊客服說明情況，並協助老人提交身份證明、監護證明、消費流水等資料。3月5日，王者榮耀的近2萬元充值款被退回。至於送出的手機，民警聯繫到兩名同學的家長，得知老人家的困難情況後，兩名家長也積極配合，將手機款退回。

而在追繳款項的同時，民警也對少年進行批評教育。考慮到老人家年紀較大，不會使用智能手機，民警還親自帶她到銀行修改銀行卡密碼、取消手機銀行及網絡支付功能，僅保留櫃台取現功能，堵塞可能的消費漏洞。