外賣員被高薪引誘去雲南當陪酒｢男模｣　遭賣豬仔到緬甸　判囚2年

內媒《新民晚報》報道，廣西一名外賣員被網友引誘到雲南當「男模」，對方稱可以月入上萬，但當他到到達雲南之後，卻被槍指着押運到了緬甸，賣進了詐騙園區。



在中國打擊電詐高壓下，男子所在園區主動將他們送到邊境。經審判，男子被判詐騙罪和偷越國(邊) 境罪，最終獲刑2年3個月。



外賣員為高薪去雲南當｢男模｣。（看看新聞）

來自廣西冼某原本是一名外賣員，2023年，冼某翻牆在外網聊天，有網友詢問他，想不想去雲南的KTV當男模「陪酒」：「每天只需陪陪酒就能月入上萬。」而到雲南的機票也是介紹人出，因工作辛苦早就不想當外賣員的冼某心動了。

22歲的冼某帶着4個同伴，一起飛往雲南。剛下飛機，一行人就被帶上車，一路翻山越嶺到了邊境。半夜他們全部被叫起來，到了一座山上，來了幾個拿着槍的人，押着他們一路步行。

外賣員為高薪去雲南當｢男模｣。（看看新聞）

一行5人就這樣被賣到了緬甸木姐的詐騙園區，冼某被分配了十幾部手機，根據人設四處搬運照片，如果賬號被封，還會遭到一頓毒打。做不好就沒飯吃，挨打，被電擊也是常見的事。

隨着中國打擊電騙的力度持續高壓，冼某所在的園區頂不住壓力，主動將他們送到邊境。經審判，冼某被判詐騙罪和偷越國（邊）境罪，最終獲刑2年3個月。

網民評論：

「確實有男模店，但是你也要看你是不是這塊料。」

「就我好奇長啥樣嘛？這麼自信？」

「有那麼好的事，豈不是人人都去了。」

「誰不想多掙點錢呢，，錯不在受害者。」

「我信你個鬼啊，還拿着槍押着，這就是想減刑而已編排的被迫從事詐騙。」

