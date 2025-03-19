有片｜電動餐枱突自燃爆炸　要價3萬疑因電池故障出事？

隨著科技進步，智能家居產品已融入不少人的家中，但當中的安全隱患不能忽視。

3月15日，家住河北唐山的方先生在社交平台分享了一段閉路電視畫面，只見其家中的餐桌突然冒出火花並爆炸，非常驚險。



影片顯示，方先生家中的餐桌突然冒煙，隨即火花四起直沖屋頂，並發出巨大的爆炸聲，宛如在家中放了一場「煙花」，所幸事發時其家人未在餐桌上用餐。

餐桌突然冒煙。（影片截圖）

隨即火花四起直沖屋頂。（影片截圖）

隨即火花四起直沖屋頂。（影片截圖）

不過，突如其來的火災也嚇壞了方先生的家人，她們從廚房及房間步出查看情況後，曾急忙搬來滅火筒，卻不知如何操作，於是又取來家用滅火毯，試了好幾次才把餘燼撲滅。

方先生介紹，該充電餐桌於6、7年前購入，當時要價約3萬元，此次火災可能是因為餐桌內部的電池發生故障，並坦言此類餐桌存在不小隱患。

方先生的家人從廚房及房間步出查看情況，此時餐桌上仍有火花。（影片截圖）

方先生的家人曾試圖用滅火筒，卻不知如何操作。（影片截圖）

方先生的家人最後取出家用滅火毯把餘燼撲滅。（影片截圖）

據介紹，充電餐桌只需在餐桌底部安裝電池，連接好電源即可實現桌面加熱、手機無線充電、桌面自動旋轉等功能。充電餐桌備受歡迎，但也存在一定的危險，電池老化、線路故障成為潛在的火災隱患。