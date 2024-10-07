寧波電動車撞閘直衝醫院急症室 網民：這是特級急診吧？
撰文：林芷瑩
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網傳一輛電動車衝入浙江寧波某醫院的急診大廳，地上滿布玻璃碎，一片狼藉。院方表示，事件為司機操作失誤導致，沒有人員傷亡，醫院未受影響，事後已正常接診。
《瀟湘晨報》報道，涉事醫院為寧波鎮海區中醫醫院。圖片顯示，事後一輛疑似是比亞迪的黑色電動車停放在醫院牆角，車後一片狼藉，急診大廳門口的人行通道閘受損。從現場情況可見，車輛應該是直接衝破人行通道閘後再衝入急診大廳。
醫院工作人員介紹，本場車禍於近日發生，當時是司機操作失誤導致，大廳門口放有石墩，起到緩衝作用，車輛衝入大廳後沒有撞倒人，只是車輛損毀比較嚴重，目前醫院正常接診，交警部門正調查事故原因。
網民睇法：
解決了急診一些病人病情不夠緊急的問題
可能是南北方差異吧，我們這裏急診室裏不讓停車。
什麽牌子的車，感覺質量挺好
我第一反應，這要賠多少錢
急診室也沒想到會被汽車進入
駕照是考出來的嗎
得多著急掛號
這是特級急診吧？
石墩需要搶救下
我記得醫院好像沒汽車展廳
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