深圳極氪電動車撞護欄起火　燒到僅剩車架　有乘客受傷

《南方都市報》報道，3月18日，有不少網民拍片稱，深圳一新能源汽車撞護欄起火，車輛被燒到僅剩車架。極氪汽車發佈情況說明稱，事發時車輛正高速行駛，與金屬護欄連續碰撞後出現火情，車上乘客不幸受傷。



車輛被燒到僅剩車架。（南方都市報）

網傳影片顯示，在高速公路上，一輛黑色私家車起火，有乘客從車內逃出。據報道，涉事車輛為極氪的新能源汽車。

乘客逃生。（影片截圖）

極氪汽車發布深圳交通事故的情況說明稱，3月18日下午，一台極氪車輛在深圳龍華區發生交通事故並引發火情。根據現場信息反饋，事故發生後，車上乘客不幸受傷，已被及時送往醫院，正在接受檢查和進一步治療。

車輛起火。（影片截圖）

說明指出，結合後台數據及現場信息，事故發生時車輛正在高速行駛，與高架道路中間的金屬護欄連續碰撞後出現火情。此次交通事故以相關部門的調查認定結果為準。