人妻偽造房產證騙親友2400萬　給心儀男主播買房買車花近千萬

3月18日，央視報道，甘肅蘭州一女子偽造一百多本房產證更換一整棟樓的房門鎖芯，自稱是「單位內部優惠購房」，將這些房子「賣」給親戚朋友騙取2400多萬，可為她賣房還債的老公根本不知情。



報道指，她用贓物打賞未曾謀面的男主播，給一名自己喜歡的男主播在哈爾濱和三亞各購買了一套房產，並購買了一輛140萬的車。除此之外，她也給多位其他男主播打賞了幾百萬，但從未與他們見面。



央視報道，甘肅蘭州一女子偽造一百多本房產證更換一整棟樓的房門鎖芯，自稱是「單位內部優惠購房」，將這些房子「賣」給親戚朋友騙取2400多萬。（央視）

央視報道，甘肅蘭州一女子偽造一百多本房產證更換一整棟樓的房門鎖芯，自稱是「單位內部優惠購房」，將這些房子「賣」給親戚朋友騙取2400多萬。（央視）

據了解，當事人王瑋（化名）及其丈夫程先生於2017年結婚。婚後，程先生發現王瑋花錢大手大腳，家裡基本上存不下錢。

對此，程先生並沒有過多計較。程先生提到，他和王瑋婚後第二年的一天，王瑋表示，自己搭上了一個信得過的關係，只要花點錢，就能給他換一份更好的工作。

隨後，程先生拿出了10萬元存款，並給王瑋「運作」。但一段時間過後，王瑋表示錢花了，事情沒有辦成，而且還被別人騙了不少錢。

程先生表示事情發生後，他一直節衣縮食，想著父親幫我貸款，「她現在欠了銀行幾十萬元的貸款，銀行天天催她還賬，當時把我嚇壞了。我父親當時說先想辦法，家裡盡可能把這些錢早點還掉。最後我父親把他的住房以抵押貸款的形式，從銀行貸出45萬還掉。」

詐騙42名親朋好友 涉案金額高達2400餘萬元

但王瑋並沒有因此得到教訓，她聽說某公司蓋了一批安置房，且分配程序尚未啟動。她便偽造了各種購屋文書聯絡開鎖公司逐一更換了房屋門鎖。鑰匙到手後，王瑋對外謊稱有「單位內部房」低價銷售，實施詐騙，她更網路上找了一家P圖公司，給了法律文件和戶型圖，用PS技術或用造假技術造出（房產證）

之後她對外宣稱自己有特殊管道可以低價購買「內部房」，從2019年到2024年，詐騙42名親朋好友，涉案金額高達2400餘萬元。從丈夫的姊姊到自己的小姑、小姨、最好的朋友，王瑋將身邊的親朋好友都騙了個遍。

調查員警批評王瑋肆無忌憚的犯罪。（影片截圖）

為了最大限度地挽回被害人損失，警方對王瑋的資金流水進行了細緻調查。過程中，一名男子章陣進入了警方的視線，王瑋將大筆資金都轉入了此人帳戶。

據了解，章陣（化名）是1999年出生，目前在哈爾濱市工作。所有的銀行流水調取完之後，警方發現她跟章陣的資金流水總額能達到400餘萬元。

章陣是一名網路主播。（影片截圖）

據了解，章陣是一名網路主播。 2022年10月，一個偶然的機會，王瑋來到了章陣的直播間一見傾心，而那時，王瑋也給章陣留下了十分深刻的印象。很快，王瑋和章陣就確定了戀愛關係。從那時起，章陣開始頻繁地收到王瑋的禮物。

章陣受訪時表示，自己事先完全不知情，「是她以想給我驚喜的方式送給我，我是不知情的。突然有一天她給我打電話，要我去4S店取車，說我買了一輛車。」

王瑋給章陣送了很多車子。（央視）

王瑋送給章陣的是當時市價140萬左右的高級越野車。此後，她又陸續送給章陣多輛豪車，還在哈爾濱市為章陣買了一套房產。此後不久，王瑋又決定在海南給章陣買一套房子，同樣登記在章陣名下，「她說以後我們在一起的話，冬天可以去三亞生活」。

為了購買這套房子，王瑋特意從蘭州飛往三亞，她乘坐頭等艙、住豪華酒店，肆意揮霍著騙來的巨款。

警方調查發現，相識一年多時間裡，王瑋除了給章陣直接轉帳以外，給他買房買車的錢，加起來也高達980多萬。另外，她還在網路上給別的主播打賞數百萬元，剩餘的錢款則被她揮霍一空。

而這一切，王瑋的丈夫和家人毫不知情，她的丈夫甚至還在替她償還信用卡的債務。男主播和平台配合警方退回了贓物款，如今警方已經追回800萬的資金，後續還會進一步追繳，盡可能為受騙者挽回損失。