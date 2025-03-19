田徑女神吳豔妮曬短髮賣萌照 網民狠嘲：P圖技術比跨欄還厲害
撰文：中天新聞網
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內地「跨欄女神」吳艷妮8日才在山東濟南舉行的全國室內田徑錦標賽跨欄決賽，以8秒10刷新本季個人最佳績封后。
最近她曬出短髮造型的自拍影片，受到不少粉絲關注。
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27歲的吳艷妮向來以亮麗外型及敢言性格，引來外界正負兩極褒貶，不過她依然選擇做自己，在拿下全國室內田徑錦標賽60米跨欄冠軍後，吳艷妮許下11月全運會奪冠目標。
上屆她在全運會100米跨欄決賽不敵林雨薇，最後以12.91秒得到銀牌，但她認為有壓力才有動力，希望粉絲們多期待。
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在剪短髮後，吳艷妮發文表示：
從今日起我是短髮小妮。
似乎也預告了將全心專注於提升成績，既方便生活打理，又有助於減少運動過程中的不必要干擾。
許多粉絲看了她的新造型紛紛留言回應：
「太可愛了」
「好奇短髮在場上要怎麼整理」
「怎麼捨得剪短啊」
「日漫走出來的學生妹」
但也有網友揶揄：
「P圖技術比跨欄還厲害」
「整到都認不出來」
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