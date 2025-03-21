知名嬰兒麵粉被指有死老鼠　品牌方要求驗鼠齡及死亡時間

天津一名女子表示，近日購買了知名母嬰用品品牌「秋田滿滿」的麵粉，惟在袋中內赫然發現一隻完整的死老鼠。事件引發廣泛熱議後，「秋田滿滿」要求鑒定老鼠的年齡和死亡時間。



涉事麵粉。（影片截圖）

涉事麵粉。（影片截圖）

綜合內媒報道，該女子稱，3月15日，她購買了秋田滿滿品牌的麵粉給孩子做食物，卻在麵粉袋中發現不明異物，隨後即時拍照取證。畫面顯示，該異物渾身裹滿白色麵粉，且有鬍鬚和長長的尾巴，疑似是老鼠。

該女子表示，事發後品牌方提出了賠償3000元人民幣，但被自己拒絕，因為「帶孩子去醫院檢查，已有一個孩子身體出現狀況。」

秋田滿滿方面則表示要與當事人面談，當事人選擇了在司法所面談。秋田滿滿還要求去山東一間機構檢測鑒定老鼠的年齡和死亡時間，以排除公司生產線出現缺失的責任。

不過該女子則表示，詢問了檢測機構是否能夠檢測老鼠的年齡和死亡時間，對方稱「根本不可能」，她也拒絕了秋田滿滿帶走老鼠的請求，並希望能夠到權威機構檢測，「我們的訴求就是賠償及保證孩子後面的健康。」

而秋田滿滿則發布聲明稱，「經現場勘察、反覆核實，已排除網絡傳言所涉異物由生產線帶入可能性。」

女子表示已經帶孩子到醫院檢測。（影片截圖）

麵粉檢測報告。（影片截圖）

麵粉中的異物。（影片截圖）

聲明還稱，秋田滿滿涉事產品為自動化全封閉生產流程，從生產到灌裝共經過高方篩、檢查篩兩道篩理工序。其中，檢查網孔徑約為250微米。檢查篩到灌裝要經過2個絞龍，直徑分別約為35毫米、25毫米，絞龍內螺桿與絞龍壁間距約為2毫米。在灌裝口末端有十字形絞龍支撐架，支撐架下料口的縫隙約為5毫米，故形態完整的異物不會通過絞龍進入產品中。

聲明表示，「我司聯合專業蟲控公司現場勘查，依據工廠生產流程、蟲鼠害現狀、消費者反饋、異物圖像的綜合分析，蟲控公司排除異物在工廠環節進入的可能性。」

公開資料顯示，秋田滿滿是一間嬰童食品品牌，產品線覆蓋6個月至12周歲全年齡段嬰童，號稱以主輔食為中心，搭建全周期嬰幼兒輔零食體系。該品牌所屬公司為宜春十九度電子商務有限公司。