新疆喀什飛西安驚現機艙「真·老鼠」　女乘客腳上亂竄引尖叫連連

12月3日淩晨，有網民發布影片稱，從新疆喀什飛往西安的航班上，有老鼠在機艙內竄來竄去。該網民質疑，如果老鼠在空中啃食飛機線路，是否對飛機飛行安全造成嚴重後果？一百多人的人身安全問題是否能夠有保障？



拍攝影片的乘客向空姐反應說，「這個飛機上有老鼠，你們知道嗎？」並向空姐表達，若老鼠啃食飛機線路所產生的安全隱患的擔憂。不過空姐表示，自己並不知道此類情況，向該乘客道歉，「我已經知道這個問題的嚴重性，我們現在正在反饋這個問題，實在不好意思。」

除了上述男乘客，還有一名女乘客向空乘人員反映了發現老鼠的事情，工作人員表示，已經跟乘務長聯繫，反饋了這個問題。

影片的發布者介紹，上述航班是喀什飛往西安咸陽機場的9H8356航班，當時飛機已經在鹹陽機場降落，有乘客在機艙的58排、59排處，發現有老鼠，老鼠在乘客的鞋子上竄來竄去，「就有尖叫嘛那個女生，她說有老鼠，說在腳上鞋子上亂竄」

該網民表示，飛機上發現老鼠，會有安全風險，嚴重影響乘坐體驗。他向空乘人員留下聯繫方式，但還未接到航空公司的回電。

有疑似同機乘客留言表示，他也聽到女乘客被嚇到尖叫。

雖然影片發布者並沒有拍攝到老鼠，但他表示，有很多同機乘客能夠證明此事。在上述影片的評論區，就有網民稱，自己也是在這個航班上面，「只聽到有個女乘客嚇得亂叫，不知道後面處理了沒有。」

對此，長安航空官方客服表示，已登記了乘客反映的情況，會調查清楚後進行反饋。