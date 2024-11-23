山東網民爆料旺仔牛奶喝出「黑色異物」　網民懷疑老鼠　高管發聲

近日，山東一名網民爆料，稱孩子在喝旺仔牛奶時感覺有異味，他於是割開瓶罐，結果發現內有「黑色異物」，之後異物由廠家及他各自取一半，正待檢測出結果。事件引起網民熱議，社交媒體上甚至傳出「旺仔牛奶喝出疑似老鼠」的消息。對此，當事博主稱自己從未說過是老鼠，並指今次是極小概率事件。周五（22日）晚間，旺旺集團首席運營官蔡旺家亦發文回應，呼籲大家安心、放心、不用擔心。



網傳畫面顯示，一罐拉環開口的瓶罐被人用刀割開，細心一看，發現罐底疑似有異形黏狀物。博主表示：「孩子打開喝了一口說味道很怪，倒掉打開後真噁心，看半天也沒看出來是什麽。後續廠家來協商了，異物各自取一半等待異物成分檢測結果。」

他還強調，自己沒有弄虛作假，拆罐的時候就是正常拆，東西絕對不是他自己塞進去的。

罐底疑似有異形黏狀物。（極目新聞）

事件引起網民熱議，社交媒體上甚至傳出「旺仔牛奶喝出疑似老鼠」的消息。對此，博主表示，自己自始至終沒說過是老鼠，而是不明異物，並透露廠家協商給出一賠十方案，但他覺得還是先等異物成分檢測出結果。

對於廣大網友的擔心，他則回覆稱：「我這是極小極小極小概率，不耽誤咱暢飲的。」

博主表示，自己自始至終沒說過是老鼠。（極目新聞）

對於是不是老鼠，網民熱議。（極目新聞）

針對事件，旺旺集團首席運營官蔡旺家周五發文回應稱，「安心、放心、不用擔心」，又指他自己屬老鼠，今年40歲，喝旺仔牛奶已經28年了。隨後，旺旺集團飲二事業部副總經理蔡旺庭轉發了蔡旺家的該條博文，並在評論區回覆網友稱：「很明顯在搞事，難道大家都看不出來？」也有網友懷疑舉報的博主是不是買到假貨，或保存不當。

旺旺集團首席運營官蔡旺家周五發文回應。（極目新聞）

而山東旺旺食品有限公司已發布正式聲明函，指公司高度重視事件，第一時間赴現場，積極與消費者進行溝通了解情況。同時，對生產線進行全面審查，沒有異常。公司強調，由於旺仔牛奶鐵罐產品為自動化全封閉生產流程，從生產到灌裝共經過3道濾網過濾，物料空罐使用前通過異物檢測剔除系統，進行嚴格控制，產品質量安全可靠。本著對消費者負責任的態度，公司已對留樣產品封存備查。公司正與有關監管部門進行溝通，盡快查清事實原委。同時，也將依法維護公司合法權益。

天眼查app顯示，山東旺旺食品有限公司的注冊地址在濟南市濟陽區濟北經濟開發區。對此，濟北經濟開發區管委會人士稱，轄區市場監督管理局正在調查。