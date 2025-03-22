單價高達599元！二手平台暢銷「發霉橘子」　賣家：可做藝術擺件

近日，一種特殊的物品——發霉的橘子，在二手平台熱賣引起熱議，單個價格從幾十元到數百元人民幣不等，價值瞬間暴漲數十上百倍，令網友不禁慨嘆：「到底是誰在買啊？」對此，有上架了一個售價599元的發霉橘子的賣家表示，其適合做實驗或藝術擺件，具體用途看個人創意。



「這個世界真是讓我大開眼界！」3月20日，來自江蘇的小劉在社交平台發出感慨，她表示偶然發現朋友給的橙子忘了吃，已經被霉菌全覆蓋，非常均勻，於是獵奇想發布到二手平台看看有沒有人要，結果發現在二手平台上有很多人也在賣發霉的橘子。

「本來就是發著玩的，沒想到最後20元賣出去了。」小劉說，賣家稱是拿去給學生上課演示用的。而這樣的例子在二手平台上還有很多。內媒瀏覽發現，賣家展示的圖片顯示，表面布滿了霉菌和黑斑，明顯已經變質。多位賣家都宣稱是「自然發霉」、「可做實驗」。

發霉的橘子在二手平台熱賣引起熱議，單個價格從幾十元到數百元人民幣不等。（網上圖片）

這些發霉橘子有何用？記者隨機詢問了幾位賣家，有的表示不知道，看到有人賣自己也掛上去試試。有的賣家稱，有學生或研究員會購買拿去做實驗，用於觀察霉菌生長過程、研究微生物特性等實驗，也有買家把這個當作藝術擺件。記者注意到，一位賣家上架了一個發霉橘子，售價599元，他表示適合做實驗或藝術擺件，具體用途看個人創意，東西售出不退不換。

一位賣家上架了一個發霉橘子，售價599元。（網上圖片）

記者了解到，這種霉菌孢子是真菌的一種，傳播途徑包括直接接觸、間接接觸和空氣傳播等。那麽這種發霉橘子存在哪些風險和危害呢？成都市第七人民醫院呼吸科主任柯華告訴記者，一方面這些霉菌有可能導致過敏，另外如果吸入人體可能會引起真菌感染，出現發熱、咳嗽等呼吸道症狀。

此外，柯華也表示，一般來說，免疫正常的人群少量呼吸或接觸到這些霉菌被感染的可能性是較小的，但不小心大量吸入或免疫力低下的人群接觸到就需要注意，如有不適需及時就醫。