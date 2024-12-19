500萬粉絲電商被曝清洗發霉西梅後再出售　杭州市監部門立案調查

擁有500萬粉絲的電商「杭州子樂食品科技有限公司」，被員工爆料稱工廠的工作人員清洗發霉西梅後，就直接包裝對外銷售。杭州市臨安區市監部門已立案調查。



《澎湃新聞》報道，今年9月19日，張鵬（化名）入職杭州子樂食品科技有限公司，負責生產車間的生產管理工作；次日，他發現工廠的工作人員從倉庫取出過萬斤西梅，準備處理後裝袋銷售，「我看西梅表面已經出現白霉了，都變成白色的，但他們還是用水清洗然後拿到外面曬乾，繼續包裝入袋」。

該公司工作人員稱，他們已經加工了一個月發霉西梅，「洗洗弄弄，有些又發霉了就要二次洗」。張鵬質疑公司會否擔心員工將西梅發霉一事向外界曝光，工作人員則稱，「老員工也是希望老闆心情好，才能賺到錢，怎麽會泄露出去？」。

張鵬拍攝的照片顯示，西梅已經出現白色霉斑，但仍被清洗銷售。（澎湃新聞）

張鵬曾向公司相關領導反映情況，但未獲處理，「我一共工作了5天，離職的時候我和人事經理說，我不做違法的事，出售發霉西梅這件事違背了我的意願和良知。如果他們繼續做我就離職，不這樣做我就留下來任職。當天老闆沒有表態，直接給辦理離職手續讓我走了」。

此外，張鵬還發現公司存在篡改生產日期的行為。他介紹，該公司實際上是分裝工廠，有些產品採購自其他加工廠，然後裝入自己的包裝袋再出售，「你也不清楚生產了多久，生產日期只打它包裝的那一天」。由於食品有保質期限，修改生產日期會導致消費者錯誤判斷到期時間，「可能吃的時候已經過保質期了，但消費者都不知道」。

9月25日，離職後的張鵬向杭州市消費者投訴舉報熱線「12315」舉報前述情況。9月26日，杭州市臨安區市場監督管理局前往涉事企業取證送檢，10月11日市監局立案。

工商信息顯示，涉事企業杭州子樂食品科技有限公司成立於2023年4月26日，經營範圍包含：技術服務、技術開發等一般項目；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；初級農產品收購；食用農產品初加工；未經加工的堅果、乾果銷售等。

涉事西梅曾在電商旗艦店銷售，目前店舖粉絲已經超200萬。（澎湃新聞）

張鵬稱，該公司旗下有兩個品牌，分別名為「天子樂」和「尚恰」，其中西梅產品使用的是「尚恰」品牌。公司的產品只做電商，沒有線下銷售渠道，「入駐線下商超需要提供生產環境、資質文件、廠房衛生等文件，以工廠的環境和要求是達不到入駐商超條件的」。

據介紹，涉事公司抖音賬號「天子樂食品旗艦店」擁有206.7萬粉絲，主要售賣松子、腰果等堅果類產品，銷量12.9萬。另「尚恰」零食旗艦店則擁有粉絲366.6萬，主營產品也是堅果類。

此前，天子樂食品旗艦店銷售的西梅已經下架。有消費者曾稱，「（西梅）不是很乾凈，很多髒的」、「太濕了，打開幾天沒有吃完，裏面起霉點了丟掉了」、「吃了幾顆才發現有發霉的西梅」。

杭州市臨安區市場監督管理局立案調查。（澎湃新聞）

12月15日，杭州子樂食品科技有限公司行政處經理趙女士承認，公司確實存在西梅發霉後出售的情況，該批農產品是供應商從不同的農戶購入，其中一個批次因為沒有添加劑，在儲存過程中出現問題，但管理人員隱瞞事實，公司現對相應人員作出停職停薪處罰。

趙女士稱，事後公司進行了一系列整改，一度停產停業，並配合臨安區市監部門檢查，確認沒問題後才恢復生產。

12月18日，杭州市臨安區市監局相關工作人員表示，已對涉事公司立案調查，目前尚未有調查結果。