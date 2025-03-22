17歲少年晚自習後校外墮樓輕生　曾寫「活著是別人校園霸凌玩物」

3月20日，甘肅定西通渭縣家長楊先生報告，2024年10月29日，他17歲的兒子小傑在學校對面小區17樓墮樓身亡，被渭縣警方排除刑事案件。墜樓前，小傑剛過生日不久。再過幾個月就要高考了。



2024年8月起，小傑至少4次表達輕生想法，為了搞清楚他自殺的原因，楊先生登錄他在電腦上的QQ帳號，小傑的動態曾寫道「如果哪天報警，警方就會調取學校監控，給李某留下案底，這樣學校再也沒人找我麻煩了」。楊先生認為，通過小傑在QQ空間的種種留言，種種線索指向了校園欺凌，以及孩子的失望。



涉事學校，縣、市教育局則回應稱，通過社交平台動態來看，小傑也表達了對家長的不滿，暫無信息顯示小傑生前長期遭受霸凌，同學之間的惡作劇、小打小鬧可能存在，沒有達到欺凌的程度。悲劇已經發生，非常理解家長的心情。不過，說法引發網民質疑。



3月20日，甘肅定西通渭縣家長楊先生報告，2024年10月29日，他17歲的兒子小傑在學校對面小區17樓墮樓身亡。（極目新聞）

隨後，楊先生以小傑被害為由報案。他稱，警方告知他，小傑墜樓一事排除他殺、排除刑事案件。3月20日，通渭縣公安局相關部門官方人士向記者透露，經審查，該案「沒有犯罪事實」，2024年11月4日該局作出不予立案的決定。

處理後事時，楊先生查看了小傑2023年11月至2024年10月29日的QQ空間，發現小傑生前疑似在學校遭到同學的欺凌、老師的排擠和嘲諷。

楊先生透過小傑的QQ聯繫到其同學，詢問小傑生前暗指其長期被欺凌情況，對方表示「校園霸凌確實有，他們班上共有1個男生欺負他」。因此，楊先生認為，透過種種跡象表明，小傑曾幾何時被李某等3名學生的欺凌、排擠和嘲諷。

楊先生向小傑朋友詢問他是否有被霸凌。（極目新聞）

小傑的父親楊先生表示，兒子小傑性格內向，不善與人交流，從小喜歡研究製作各類小型機械，夢想上大學後研究火箭，「墮樓前，兒子剛過17歲生日不久。還記得再過幾個月，兒子就要高考了。」

2023年，小傑發動態不多，多為火箭相關的信息、11月25日，小傑在QQ空間寫道，「我爸連在別人面前承認我在✕中讀書的勇氣都沒有……」此後，他多次控訴家人。還提到，自己被某同學在晚讀期間，曾被吐了口痰。2月25日（開學前一日），他寫道，「不想活了，明天又要和討厭的同學過日子。」

楊先生回憶道，2023年時，小傑給媽媽說，自己遭到了同班同學雷鑫的毆打，因此不敢去學校，「9月份，他給我說被打，我沒有重視，覺得是娃娃間的事情，想可能沒那麼嚴重，就沒有管。我說，有問題還是從你自己身上找一下原因，不要總給我抱怨別人。」

楊先生意識到問題後，前往學校，找到了雷鑫，詢問欺負小傑的原因，班主任聽說小傑被欺負，還教育了雷鑫，「雷鑫承認打了小傑，班主任扇了他耳光，然後帶到辦公室進行了教育。」

聊天記錄顯示，12月，小傑母親的帳號向雷鑫進行警告，雷鑫回復詢問消息是不是小傑發的，小傑母親表示是楊先生發的。雷鑫回覆到，「不欺負你家小傑的前提是，他別再栽贓陷害我。有的就有，沒有的別亂扯。」

楊先生說，2024年開始，小傑沒再提過被欺負的事，只是常常不願意去上學，總對他媽媽發脾氣。事發前一天，因為小傑不去上學，他曾和小傑溝通，「他不和我說話，我去問班主任，他只說孩子壓力大。」

曾寫道：活著是別人校園欺凌的玩物……

8月1日，小傑發文稱，如果那天報警，警方就會調取學校監控，給雷鑫留下案底，這樣學校再也沒人找我麻煩了。此後，小傑多次發文「通渭✕中是我見過最抑鬱的學校」「誰再叫我外號，我會在一分鐘內和他絕交」「我的夢想是造火箭，從那天起，學校裏就有了個傳說：某班有個傻子喜歡導彈」等。

8月14日至10月29日，小傑至少4次表達了輕生想法。其中10月24日，他寫道「再堅持8個月，我就可以✕✕報復所有人了。」評論區中，有人評論道，「你確定是報復嗎？你只不過是別人的笑資罷了。」小傑回復道，「我活著是別人的校園欺凌的玩物，死了成為別人的笑柄，這是命中注定，我改變不了什麼。」

小傑的QQ空間顯示遭遇霸凌和想要自殺。（截圖）

「我沒想到那晚他會出事。」楊先生懊悔道，2024年10月29日晚10時，他在家中等待小傑回家。按以往，小傑會在晚10時20分左右進家門，可那天卻遲遲沒有消息。放心不下的他，去縣城裡找人。晚11時30分左右，他見找尋無果，便選擇報警，「民警讓我去學校附近的城關派出所。」

「民警對我說，孩子走了。我問去了哪裡，民警說孩子沒了，已經送去了醫院太平間。」楊先生說：「兒子是從學校對面的住宅樓的17層墜樓的，警方排除他殺。」

根據2024年11月4日，通渭縣公安局出具的《不予立案通知書》顯示，經審查沒有犯罪事實，決定不予立案。

10月30日上午，楊先生遠在外省的親戚發來了幾張小傑的QQ空間截圖，暗指其曾遭遇了校園欺凌，他覺得兒子的輕生或許另有原因。

「看著孩子的留言，我如今感覺無比愧疚。」楊先生懊悔道，小傑對家人的不滿，或許源於其遭遇校園欺凌後，自己沒有及時介入，導致矛盾激化，「2024年，他在QQ空間控訴雷鑫，卻沒有告訴我被欺凌的事。」他認為，如果自己當初再強勢一些，對小傑有更多的關心和保護，或許其不會選擇輕生。

校方：無證據顯示長期犯罪欺騙凌排擠

楊先生表示，此次事件發生後，學校領導、教職員、教師代表、學校教務處處長、學校教職員代表等相關領導和教職員代表對學校進行督導，督導期間，楊先生多次到校聽課.。

通渭某中的工作人員稱，經過學校上會研究，對相關的老師、學生瞭解情況，認為不存在長期的校園欺凌、失察失管等問題，「學校盡到了教育關照的責任，不應承擔賠償責任。」

小傑的叔叔陳江不認可，他說，12月前後，他們收到了縣公安部門的告知，稱已經通過學校欺凌治理委員會進行了調查認定，仍認為不存在校園欺凌，「委員會的成員名單沒有，調查報告也看不到，我們提出的疑點也無法解釋，要求覆核被拒絕。」

教育局回應：37人組成學校欺凌治理委員會參與核查

公安部門認定涉事學生是自殺，而縣教育局的核查結果為，不存在校園欺凌，「從學校裡面的老師、學生反饋來看，都不存在校園欺凌。」「具體情況可以聯繫通渭縣教育局瞭解情況。」

內媒記者聯繫到通渭縣教育局相關負責人，該負責人稱，「這次事件發生後，先期是由校方進行了認定，但家屬提出應由學校欺凌治理委員會介入調查，遂組成了37人的委員會，其中法制副校長、縣法院副院長等校外人員有參與。」

該負責人說，正式介入調查的時間為「11月12日」，經過委員會核查研判，認為不存在校園欺凌，「調查對象涉及班主任、科任老師、同桌等。」

該負責人進一步解釋道，關於雷鑫長期欺負小傑，經核查，2023年9月，雙方存在偶發性衝突，後雙方家長到學校後，達成了諒解。根據調查學生、老師等瞭解，此後，兩學生間沒有發生矛盾；關於其他同學欺負小傑，經核查，沒有證據證實孩子QQ空間中稱被「吐口水」等情況；關於小傑輕生前的輕生言論，可能與其性格敏感有關。

該負責人說，「小傑的同學、老師說，娃性格比較內向，和同學、老師交流比較少，班主任反映平日其請假也比較多。」「家長對委員會的認定不滿意，我們還對委員會的調查報告進行了復核。」認為校園欺凌是不存在的。對於小傑輕生的原因，該負責人表示不便下定論。

對此，楊先生不認可，「學校的結論和我瞭解的存在矛盾。雷鑫多次欺負小傑是事實，我在事發後，通過娃娃的QQ聯繫到他的同學，同學也說存在校園欺凌。」

楊先生不願放棄，「後續，我計劃通過訴訟為孩子討回公道」，3月21日，陝西省、定西市政府向記者表示，若楊先生對上述校園霸凌工作委員會所作出的認定有異議，可向上級部門申訴。