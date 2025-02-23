校園欺凌｜湛江智障男孩教室內遭4同學毆打、塞異物進嘴

內媒報道，2月20日，廣東湛江一名初一男孩遭4名同學欺凌的影片在網絡流傳。當地回應，事發後被打學生送醫檢查，警方也和學校對打人的4名男生採取了相應的懲戒措施。



男孩遭欺凌。（影片截圖）

網傳影片顯示， 被打的男孩坐在教室最後一排，有人從地上黑色口袋裏拿出一把異物，想塞入被打男孩的嘴中，其後還有人用拖把打男孩的頭部、飛身踹了男孩一腳。

網傳該事件曝光後，曾有不少家長和市民聚集在校門口討要說法。

男孩遭欺凌。（影片截圖）

網傳事發後家長們和市民到學校門口聚集。

據《南方都市報》報道，被霸凌者的表姐表示，事發於2月19日上午，孩子存在智力缺陷，目前已經回家：「他甚至沒有感受到他們的惡意，只是以為那些霸凌者在跟他玩。」

該名表姐還稱，20日晚11點左右，孩子的外公接到派出所的電話，對方表示，學生不夠年齡處理，每個人賠償1000元（人民幣，下同），學校賠償2萬元。

湛江市教育局人士相關負責人介紹說，事發後被打學生送醫檢查，打人的是同班4名男生，目前警方已會同學校對他們採取了相應的懲戒措施。