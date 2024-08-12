巴黎奧運閉幕式｜湯告魯斯曾受家暴、校園欺凌！靠演戲逆轉命運

巴黎奧運閉幕式完滿結束，數當中震撼場面之一，莫過於湯告魯斯的登場，從法國巴黎法蘭西體育場（Stade de France）的頂部一躍而下，然後持奧運旗幟騎電單車，並播放其登陸下屆奧運主辦地美國洛杉磯的影片。現年62歲的湯告魯斯，出道約33年拍過無數深入民心的電影，至今依然受人敬仰，而且魅力依然，更曾歷3段婚姻，其中一位前妻是奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）。



巴黎奧運閉幕式完滿結束，數當中震撼場面之一，莫過於湯告魯斯的登場。(Getty Images)

巴黎奧運閉幕式｜湯告魯斯曾受家暴留下陰霾

湯告魯斯予人成熟和拼搏的個性，而他的童年則成長在不安的環境裡。他曾在2006年的外媒訪問中罕有提及，自己生於接近貧窮的天主教家庭，並形容生父為「混沌商人」，指其是位電子工程師，但沒固定工作，以致家庭因不同的工作地點，而無止境地搬遷。更甚的是，生父還會向子女施暴，湯告魯斯表示對方是位「恃勢凌人和懦弱的人」，「若有問題出錯，他就會踢你。這個人有問題，不要相信和走近他，會有這種焦慮。」

幸好在湯告魯斯11歲時，他的母親決定離婚，並一人兼三職來養活家庭。生父後來亦因癌逝世。

巴黎奧運閉幕式｜湯告魯斯曾受家暴留下陰霾 (Getty Images)

巴黎奧運閉幕式｜湯告魯斯曾有閱讀障礙、遭校園欺凌

由於不停搬遷，湯告魯斯在訪問中，亦表示在12年內就讀15間學校，因此沒交到知心好友，「我永遠是位新來的孩子，有著錯誤的習慣和口音。我沒有能夠談心和傾訴的朋友。」他亦因為閱讀障礙，需上特殊課堂，令他感到沮喪和被排斥，「這是對我尊嚴的絕對侮辱。」他更受盡同學們的欺凌和標籤，指出被打很多次，而為免再受對方騷擾，因此選擇還擊。為了解更多，湯告魯斯閱讀很多與精神病學相關的資訊，使他漸變得自信。

我決定要為自己創造我自己，而不是別人說我應該成為的樣子。我有權這樣做。 湯告魯斯

巴黎奧運閉幕式｜湯告魯斯曾有閱讀障礙、遭校園欺凌 (Getty Images)

巴黎奧運閉幕式｜湯告魯斯曾立志成為神父

在踏入演藝圈之前，湯告魯斯原來曾立志成為神父。為追求尋找自我，他在青年時就讀天主教神學院，由於對靈魂（spirituality）感興趣，他一度想成為神父，但翌年發現這並不適合他。英國作家Andrew Morton曾撰寫有關湯告魯斯的書籍《Tom Cruise: An Unauthorized Biography》，內容提到他因愛喝酒和表演，而被學院開除。不過，亦因這個契機，讓湯告魯斯確認自己喜歡演戲，並踏上金球獎影帝之路。

我想成為演員，在台上感到舒適和享受。 湯告魯斯

巴黎奧運閉幕式｜湯告魯斯曾立志成為神父 (Getty Images)

巴黎奧運閉幕式｜60歲湯告魯斯親身上陣「亡命」特技

湯告魯斯過去拍過多部荷里活巨作，曾三度入圍奧斯卡和英國電暘學院獎提名，更獲得金球獎影帝，是票房的保證。他在18歲時，得到母親和繼父的支持，毅力搬到曼哈頓，展開演藝生涯，並在一年內獲得小量名氣，1983年更憑《保送入學》(Risky Business)大受歡迎。

湯告魯斯最為人熟悉的電影系列，就是《職業特工隊》。而在早年推出的新作《職業特工隊：死亡清算上集》中，年屆60歲的他，依然親身上陣，從海拔1,200米的懸崖峭壁上，躍下4,000呎（約1219.2米）的峽谷，並在火車上登陸，於高速行駛的車箱內，進行連串精彩動作。

這個過程非常驚險和高難度，只要稍有差池都或會生意外，但湯告魯斯都超級敬業，並引用歌舞巨星真基利（Gene Kelly）的名言 —— 「我是體能型的演員，素來靠動作來塑造角色。」相信有看過電影的人，都會對於他的勇氣感到萬分敬佩，如今他再次在巴黎奧運的閉幕式上，再現這個名場面。

巴黎奧運閉幕式｜60歲湯告魯斯親身上陣「亡命」特技 (IG@tomcruise)

巴黎奧運閉幕式｜湯告魯斯曾歷3段婚姻

年輕時的湯告魯斯是位美男，加上事業成就，以及做事認真，當然吸引不少女性的青睞。他曾歷3段婚姻及多段戀愛史，先後跟Miriam Rogers、妮歌潔曼（Nicole Kidman）和Katie Holmes結婚，可惜最後都以離婚告終。

最長的一段婚姻，是湯告魯斯與妮歌潔曼的感情，兩人在拍攝《Days of Thunder》時結識和相戀，並在1990年的平安夜結婚。兩人曾夫妻檔出演《大地雄心》（Far and Away）和《大開眼戒》（Eyes Wide Shut），亦共同撫養一名養子和養女，不過湯告魯斯在2001年以「與對方的差距不能調解」的理由，結束逾10年的婚姻。