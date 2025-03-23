大頭蝦機長忘帶護照　聯合航空飛上海客機備降三藩市　延誤6小時

內媒《極目新聞》報道，當地時間3月22日下午，美國聯合航空（United Airline）飛往上海的航班UA198從洛杉磯起飛，約3小時後因故備降三藩市國際機場，原因竟是機長沒帶護照。



美國聯合航空飛往上海的航班UA198從洛杉磯起飛，約3小時後因故備降三藩市國際機場。（《極目新聞》）

美國聯合航空飛往上海的航班UA198從洛杉磯起飛，約3小時後因故備降三藩市國際機場。（《極目新聞》）

報道指，乘坐該客機的于先生表示，是因為「機長沒帶護照」，才選擇折返。于先生回憶當時的情景說道：「當時飛機廣播說道『forget passport』，並用中文重複一遍稱，由於機長沒帶護照，所以需要在舊金山（三藩市）降落。」而此時距離飛機起飛已過去2個小時左右。

于先生表示，飛機降落後，航空公司為每人發了一張30美元的餐券。隨後，乘客們滯留在機場約3個小時。

此外，于先生還提到，飛機上有位乘客本來就是從三藩市去洛杉磯轉機，沒想到現在又回來了。飛機安全降落後語音播報「Welcome to San Francisco」時，機上所有人都笑了。

航班耽誤6個小時

對於後續的安排，于先生表示，這一來一回已經耽誤了6個小時，原定於北京時間周日晚6點半降落，現在也延誤到周一凌晨0點30分。

報道指，在社交平台上，已有乘客受到航班延誤影響而選擇改簽。

燃油費損失達到30萬元人民幣

另外，由於備降需要放油才能降落，據業內人士估計，此次備降損失的燃油費將達到30萬元人民幣。