香港飛拉薩航線2.19開通 下午登機晚上抵達 每周三及周日出發
撰文：蕭通
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隨著航空運輸市場復蘇，為進一步加強地區間的交流合作，及滿足廣大旅客出行需求，西藏航空宣布開通拉薩至香港航線，航班經成都天府機場中轉，每周三、周日各有一對航班，大大縮短兩地間的出行時間。該航線2月19日開通，往來拉薩貢嘎國際機場與香港國際機場，途中在四川成都天府機場經停，是西藏航空的第三條國際及地區航線。
據西藏航空官網顯示，每逢周三及周日均有一對航班，往來拉薩及香港。具體航班信息如下：
航班TV9701 拉薩-成都天府-香港
- 拉薩起飛時間：08:10 到達香港時間：14:35（途中09:50中轉成都 成都起飛時間：11:25）
航班TV9702 香港-成都天府-拉薩
- 香港起飛時間：15:45 到達拉薩時間：18:15（途中21:05中轉成都 成都起飛時間：23:30）
內地媒體報道，不僅為廣大群眾的出行提供了新的選擇，也將促進世界各國加深對西藏自治區的了解，進一步推動港澳台地區與西藏自治區互聯互通、經貿合作以及人文交流的深度融合。
此外，拉薩貢嘎國際機場將繼續加強與各航空公司的合作，進一步拓展區內航線網絡。同時也將不斷提升機場服務水平和運營效率，為旅客提供更加優質、便捷的出行體驗。
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