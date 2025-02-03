香港飛拉薩航線2.19開通　下午登機晚上抵達　每周三及周日出發

隨著航空運輸市場復蘇，為進一步加強地區間的交流合作，及滿足廣大旅客出行需求，西藏航空宣布開通拉薩至香港航線，航班經成都天府機場中轉，每周三、周日各有一對航班，大大縮短兩地間的出行時間。該航線2月19日開通，往來拉薩貢嘎國際機場與香港國際機場，途中在四川成都天府機場經停，是西藏航空的第三條國際及地區航線。



圖為2011年7月26日，西藏首家基地航空公司——西藏航空有限公司成立暨首航儀式在拉薩貢嘎機場舉行，首架航班從拉薩貢嘎機場飛往阿里昆莎機場，執飛機型為空客A319。 （新華社）

據西藏航空官網顯示，每逢周三及周日均有一對航班，往來拉薩及香港。具體航班信息如下：

航班TV9701 拉薩-成都天府-香港

- 拉薩起飛時間：08:10 到達香港時間：14:35（途中09:50中轉成都 成都起飛時間：11:25）

航班TV9702 香港-成都天府-拉薩

- 香港起飛時間：15:45 到達拉薩時間：18:15（途中21:05中轉成都 成都起飛時間：23:30）

圖為2021年8月7日，經歷3年的建設，拉薩貢嘎國際機場T3航站樓正式投入運行。（新華社）

內地媒體報道，不僅為廣大群眾的出行提供了新的選擇，也將促進世界各國加深對西藏自治區的了解，進一步推動港澳台地區與西藏自治區互聯互通、經貿合作以及人文交流的深度融合。

此外，拉薩貢嘎國際機場將繼續加強與各航空公司的合作，進一步拓展區內航線網絡。同時也將不斷提升機場服務水平和運營效率，為旅客提供更加優質、便捷的出行體驗。