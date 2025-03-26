新能源車成祭品新寵　紙紮版「小米SU7」熱賣$10人仔有找

臨近清明節，有網民發現，內地電商平台近日推出了新版「紙紮版小米SU7」，單價僅10至14元（人民幣，下同），性價比極高，一開賣即售罄。



與以往傳統的紙紮祭品不同，「紙紮版小米SU7」不僅外觀酷似真車，而且細節處理得相當到位，從小米標誌到車型標識，甚至是「車牌號碼」，都讓人仿佛看到真車的縮小版。

紙紮版小米SU7。（淘寶）

除了「小米SU7」，「保時捷」、「路虎」等品牌紙紮車同樣在電商平台上熱銷，甚至有商家推出「高定套餐」，附贈充電樁、駕駛證和「冥界車牌」，讓一眾孝子賢孫表孝心。

早在2024年，網上已出現紙紮SU7的相關信息，更有網民在路上目睹有快遞員送遞「紙紮SU7」。

2024年，有網民在路上目睹有快遞員送遞「紙紮SU7」。（網上圖片）

隨着社會不斷進步和生活水平提高，傳統祭祀方式已經難以滿足現代人的需求。「紙紮版小米SU7」的出現，不僅保留了傳統紙紮祭品的寓意和形式，還融入現代科技元素，讓祭祀活動更加貼近現代生活。

不過，紙紮車可能引起侵權風險。有內地的知識產權律師指出，未經授權使用商標、車型設計，可能構成侵權。即使用作祭品，商家也可能面臨品牌方追責。據悉，此前某地法院曾判決一宗紙紮「LV」手袋侵權案，商家被判賠償3萬元。