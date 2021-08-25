山西政府擬禁售紙紮冥幣　傳統文化如何擺脱迷信標籤｜歷史探秘

農曆七月是中國俗稱的「鬼月」，傳統文化裏普渡「好兄弟」（孤魂野鬼）的中元節也才剛過去不久。



不過，山西省司法行政網於日前頒布了《山西省殯葬管理條例（草案）（徵求意見稿）》，對於公墓管理費用、殯葬服務價格、生產或銷售喪葬用品等方面，做出相當仔細的規範。然而，其中對於傳統喪葬習俗的紙紮、紙錢等，卻以「封建迷信」為由，禁止生產與銷售，「但是向省內有土葬習俗的少數民族居民銷售土葬用品除外」，該草案推出後隨即引發軒然大波。



山西省司法行政網在網上發布《山西省殯葬管理條例（草案）（徵求意見稿）》，很快引發大眾討論。（微博@第一財經日報）

紙紮與紙錢，皆是長久以來中國傳統喪葬文化習俗之一。人們對於往生者的不捨與掛念之情，可通過焚燒紙紮、紙錢的方式傳遞給死去的親友，確保他們在另一個世界仍擁有舒適的物質享受。

不少網友認為，山西可說是中國大陸民俗保存最豐富的地區之一，且燒紙紮、紙錢等喪葬習俗已流行數百年，更不用說歐美許多學者近年還被色彩鮮豔、造型豐富的紙紮吸引，都在研究中國的喪葬文化了，「現在直接一刀切剷除，反而顯得愚昧無知與封建」。

紙紮並不是只有在喪葬時才能看到，過年時廣受大眾喜愛的舞獅，其獅頭亦是用紙紮成。（VCG）

有網友單純從藝術、民間手藝的角度欣賞紙紮：「這下損失的不只是紙紮藝術，還有燒紙紮的流程，師傅邊頌邊拋的表演（不迷信說法），也算得上是非遺吧」。

有部分民眾聚焦在草案中禁止漢人燒紙錢，但少數民族的土葬習俗得到保留：「一刀切過分，但這個少數民族例外，就更離譜了」、「公平平等。殯葬首先是要公平，為什麼不同民族不同待遇？這是什麼意圖？」。

也有網友認為人們出於補償、彌補的心理，多會為死去的親友厚葬。可是本來生活就不富裕的家庭，卻還得花大把金錢在喪葬費用上，相當不合理，對於山西省擬出的草案，持支持的看法。

但不少因為漢服而進一步認識傳統文化的年輕人則認為，憑什麼把漢人的喪葬習俗，以簡單一句「封建迷信」概括？

知名微博博主「洛梅笙」批評：「中國近年總是一根筋地把本土宗教以及一切相關活動等同神權，說是封建迷信。但這樣是不現實的，所有文化的根都是與神話、巫術、宗教有關，若把這一切刨掉，本身就是在去中國化，中國民間信仰就是一個世俗社會，哪來像歐美那樣的神權」。

知名微博博主洛梅笙，近年與網上致力向大眾科普中國傳統民間信仰、文化，並非「封建迷信」。（微博@洛梅笙）

關於她的看法，知名中國思想史學者李澤厚也有類似研究，他曾於《尋求中國現代性之路》一文中詳細解釋，提到「巫」，現代人多視其為迷信。但李澤厚進一步研究儒家與上古時期巫術之間的關係，他發現「只有中國很早就將巫術活動充分理性化發展了，一個是到今天都還有的巫婆神漢，另一個則是通過祭祀祖先等儀式，而慢慢轉化而成的禮儀」。

今日大眾對於傳統文化的負面印象，或許與清末以來知識分子的批評、多將其視為「陋習」有關。經過百年的歲月累積，讓大眾聽到民間信仰、祭祀喪俗，便下意識認為這是「迷信」。

省內擁有眾多寺廟的山西，還未像年初哈爾濱城市管理局那般，用嚴查、嚴罰等強硬手段禁止民眾燒紙錢。由於草案內文區分漢人與少數民族，可綜觀世界上各個文化、宗教，沒有哪一個是不迷信的。因此僅推出殯葬管理草案，便引來部分網友「不公平」的質疑聲音。

紙紮，某種程度承載中國人對於死去親友的情感。對於歐美民眾來說，它是一件稍縱即逝的藝術品。圖為2019年台灣紙紮藝術於法國博物館展出的海報。（台文化部供圖）

若要扭轉民眾對殯葬習俗的負面觀感，還要避免一刀切引發民怨，其實可以試着從藝術的角度來欣賞。比如，2019年台灣的紙紮藝術曾至法國凱布朗利博物館（Musée du Quai Branly）展出「極樂天堂（Palace Paradise）」特展，讓歐洲人認識中國人的喪葬特色與祭儀糊紙工藝，藉此機會或許能讓傳統文化進一步現代化、甚至也可扭轉普羅大眾對其的刻板印象。