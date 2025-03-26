河南六旬翁走失後車禍亡　家屬怒斥養老院監管疏忽　警方介入調查

3月26日，有家屬反映，河南禹州市梁北鎮弘鑫養老院因監管疏忽，導致其父親走失後遇車禍身亡，從事發至今，院方一直沒有出面回應，只通過中間人溝通。



《瀟湘晨報》報道，3月24日，有網民發布影片反映，因為河南禹州市梁北鎮弘鑫養老院監管疏忽，導致其父親走失後遇車禍身亡。養老院方面曾回應稱事件不屬實，雙方說法存在矛盾。養老院方曾回應稱事件並不屬實，老人並未身亡。

3月26日，家屬馬先生稱，對於網上養老院方的辟謠感到非常氣憤，也聯繫了發布媒體下架文章。其父是一位阿爾茲海默症患者，因為養老院的監管不到位，父親離開養老院後發生車禍死亡。

有家屬反映，河南禹州市梁北鎮弘鑫養老院因監管疏忽，導致其父親走失後遇車禍身亡。（瀟湘晨報）

馬先生表示，當地政府已經介入並積極處理事件，車禍已交給事故科處理。他又稱，已注意到院方「事件不屬實」的回應，「這純粹是造謠，從事發到現在一直沒有出面，只通過中間人來和家屬溝通」。

另據《極目新聞》報道，馬先生的父親從去年8月起被送至弘鑫養老院托管照料，每月托管費為1600元（人民幣，下同）。

3月19日下午，馬先生接到養老院通知稱父親走失，馬先生報警後便開始尋找父親。3日後，他接到警方通知，稱父親因交通事故身亡，遺體存放在殯儀館。禹州市梁北派出所接到報案，目前正在調查。