武漢騎手用隨身AED救遇車禍6旬婦　婉拒888轉賬：只是做該做的事

內媒《九派新聞》報道，3月25日，武漢一名騎手路遇一名老婦被撞到在地，他立刻拿出隨身攜帶的AED（自動體外除顫器）開始緊急搶救。事後，家屬給他轉來888元人民幣表示感謝，他卻表示，這是他應該做的，並將轉賬退回。



武漢騎手張寶劍。（九派新聞）

據報道，武漢外賣員張寶劍憶述，3月25日，他在送餐途中路過某屋苑，一位老人躺在地方，旁邊還停有一輛私家車。他表示，雖然有很多人圍觀，但無人敢上前，而張寶劍車上攜帶了一台AED，於是第一時間就沖了上去，檢查老人的狀態。因害怕老人窒息，張寶劍用手指把老人的嘴掰開，試圖摳出白沫。

急救人員到來後，他拿出自己的AED，準備給老人除顫，並為其貼上了電極片。當聽到AED提示患者有呼吸，不需要除顫，他就和120急救人員一起，將老人抬上擔架。

張寶劍是一名考取了AHA國際急救證書的救護師。（九派新聞）

原來，張寶劍還是一名考取了AHA國際急救證書的救護師，而他此前因救助一名腿部流血的市民，收到了江漢區委社會工作部送來的AED急救設備。

老人入院後，醫院與張寶劍又聯繫上了家屬，因老人的女兒還在睡覺，張寶劍又到其家中敲門，騎車將家屬帶到了醫院。後續家屬向其轉賬了888元人民幣，被張寶劍退還了，他表示這是做了他該做的事，堅持把錢退了回去。

張寶劍婉拒888元人民幣轉賬。（九派新聞）

病人的女兒表示，其母今年68歲，本就患有冠心病，也有糖尿病等基礎病。她感激當時在周圍沒人敢上前的情況下，是張寶劍第一時間上去救了母親。