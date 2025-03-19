為「衝業績」向犯罪團夥售高額黃金　2名金店員工涉掩飾等罪被捕

豪購黃金是犯罪團夥洗錢的手段之一，不過金店員工就可能因此被牽連。湖北武漢一間金店，兩名員工因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，被當地警方拘捕。



買到黃金後立即就裝車運走。（極目新聞）

6名疑犯於今年1月19日、2月9日，先後在某金店內使用涉詐銀行卡購買大額黃金。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，武漢警方今年2月中旬接到線索，稱有人使用涉詐資金在當地某金店購買高額黃金，警方接報後即時對涉案資金進行凍結止付，並成立專班開展深入研判。

通過流水分析、閉路電視畫面追蹤，警方發現6名疑犯於今年1月19日、2月9日，先後在某金店內使用涉詐銀行卡購買大額黃金。警方稱，「這個團夥分工明確，每次來買黃金的都是不同的人，買到黃金後立即就裝車運走，其後將黃金交給另外2名男子。」

警方最終鎖定以陳某、王某為首的8名雲南流竄到武漢的洗錢團夥成員的身份，發現幾人均已在交付黃金後返回雲南。在對金店的資金流水、購銷清單和人員通聯情況進行排查時，警方發現該金店負責人商某和藍某自去年9月以來，先後多次向資金來源不明的客戶出售黃金。

兩名員工因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益被拘捕。（極目新聞）

兩名員工因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益被拘捕。（極目新聞）

因此，警方判斷兩人可能與洗錢犯罪團夥有勾結，但是團夥成員沒有到案，難以形成完整的證據鏈。截至3月6日，警方分別在雲南紅河、河北廊坊將7名疑犯拘捕（包括1人負責轉移黃金）。

經審訊，幾名疑犯如實交代了在境外人員指使下，於1月19日、2月9日在武漢市青山區某金店內通過刷涉詐銀行卡購買黃金進行「洗錢」的犯罪事實，並交代其購買黃金時每次找的都是商某、藍某，兩人知道購買黃金的錢是非法所得。

近日，警方依法對商某和藍某進行傳喚，二人如實交代了自去年9月以來，為了「衝業績」而放鬆審核，向資金來源不明的客戶出售黃金的行為。目前，兩人已被警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。