武漢科研團隊3D打印藕纖維支架促骨細胞增殖 蓮藕重塑肉身成真？
撰文：林芷瑩
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隨着《哪吒 2》的爆紅，太乙真人用蓮藕為哪吒重塑肉身的故事變得為人熟知。湖北武漢有科研團隊，潛心研究蓮藕長達十年，真正做到「用藕重塑肉身」，團隊提取蓮藕纖維後，通過3D打印方式製作定制材料，能有效促進骨細胞增殖。
據介紹，蓮藕中含有大量纖維，團隊利用藕纖維的提取物，根據骨缺損區域情況，利用 3D 打印技術定制骨支架，在體內固定斷裂的骨架，讓細胞沿著藕纖維生長，加速骨組織重建。
和傳統植入鋼釘的治療方式相比，定制藕纖維支架不僅避免了適應性差、手術暴露面積大等問題，還可以有效降低患者排異。藕纖維的支架在體內降解速率和新生骨生長速率完美匹配，不需要二次手術取出。
目前，這項技術已經進入動物試驗階段。若能順利推廣到臨床應用，便可大大降低骨折患者的治療成本，減輕痛苦。
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