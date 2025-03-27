深圳居民家中自製氫氣做「移動炸彈」　執法人員搗破沒收生產工具

在遊樂場或每逢大時大節，經常可見有色彩斑斕、造型各異的氣球出售，但市面上充斥了不少氫氣球，非常危險。

氫氣屬於易燃易爆氣體，當氫氣球遇到明火、靜電等容易發生爆燃，堪比「移動炸彈」，但深圳龍崗區有居民竟在住所內以「土法」生產灌裝的氫氣。



龍崗區應急管理局披露，近日，布吉街道社區網格員在日常巡查中，發現一戶居民在家中違法自製氫氣，並疑似用於商業用途，存在極大的安全隱患。

工作人員進入租戶家中發現，其自製氫氣的用途是為了給氣球充氣。工作人員在現場發現由氧氣瓶改裝的氫氣容器，但沒有安裝壓力錶。

深圳龍崗區有居民在住所內自製氫氣。（影片截圖）

涉案人在家中自製氫氣，但屋內密閉空間，且環境雜亂。（影片截圖）

據介紹，在製作氫氣的過程中，需要用到的氫氧化鈉具有強烈刺激和腐蝕性。皮膚和眼直接接觸可引起灼傷，誤服可造成消化道灼傷黏膜潰爛出血和休克。

此外，上述違法人員的「操作室」為屋內密閉空間，且環境雜亂。屋內不僅作為廚房使用，有明火，還停放了鋰電池電瓶車。在未取得相關資質，且無任何防護措施的情況下，私自製作氫氣危險性很大。

自製氫氣的「操作室」旁是廚房，有明火。（影片截圖）

放空瓶內氣體後，瓶體被區危化科帶走。（影片截圖）

經過長達近一個小時的普法教育，講明利害關係，租戶最終同意到戶外空曠地帶在工作人員監督下放空瓶內氣體，瓶體被區危化科帶走。執法部門沒收其生產工具，並對當事人進行了教育和處理。

氫氣屬於易燃易爆氣體，遇到明火、靜電、暴曬或壓力過高時，極易爆燃起火，嚴重威脅公共安全。此外，柑橘類水果包括柚子、檸檬、橙等水果果皮中含有檸檬烯，屬於有機溶劑一類，而氣球的主要材料為乳膠和橡膠等高分子有機化合物。當兩種有機物接觸時會彼此互溶，導致氣球表面局部變薄，並出現爆炸現象。