吸氫氣包治百病？　氫療館老闆稱利潤高像彎腰撿錢　官方立案調查

央視《財經調查》報道，市場上的某些氫氧體驗館宣稱，吸氫氣就能「包治百病」，銷售員還用試劑做實驗，試圖證明飲氫水能讓身體抗氧化。體驗館負責人坦言，一年的利潤可達150萬元（人民幣，下同），「就像彎腰撿錢一樣」。



據報道，市場上的某些氫氧體驗館宣稱，吸氫氣就能抗腫瘤、抗衰老，還能解決各種疑難雜症，不僅能凈化血液、預防心腦血管疾病、關節病、風濕病等，還能有效控制癌症的病情發展。

氫氧體驗館的工作人員宣稱，吸氫氣就能「包治百病」。（影片截圖）

氫氧體驗館的工作人員宣稱，吸氫氣就能「包治百病」。（影片截圖）

位於山西省晉中市太谷區的「威世爾頓氫氧體驗中心」，工作人員不斷向長者灌輸「吸氫、喝氫」的神奇療效以及吸氫的「成功」案例，氫氧機銷售員還在長者面前用溶存水素濃度判定液做實驗，試圖證明喝氫水能讓身體抗氧化。若水中有氫氣，加入試劑後，水會從藍色變為透明。

然而，試驗結果只能證明水中含有氫氣，並不能說明氫氣和治療疾病有任何關聯，銷售員聲稱是富氫水抗氧化神奇療效的體現。

氫氧機銷售員在長者面前用溶存水素濃度判定液做實驗，試圖證明喝氫水能讓身體抗氧化。（影片截圖）

威世爾頓體驗中心的氫氧機售價為17999元。負責人介紹，他擁有多間分店，一年多來他共銷售出300多台氫氧機，每台氫氧機利潤5000元，年利潤超過150萬元，「就像彎腰撿錢一樣」。

河北省石家莊市也有不少氫氧體驗店，其中一間不僅出售氫氧機，更提供租用，甚至可以辦理吸氫卡。在體驗店的海報上，「喝氫水，吸氫氣」的治療範圍居然幾乎囊括了所有病症。

氫氧體驗店內有多款氫氧機出售。（影片截圖）

有氫氧體驗店不僅出售氫氧機，更提供租用，甚至可以辦理吸氫卡。（影片截圖）

在體驗店的海報上，「喝氫水，吸氫氣」的治療範圍幾乎囊括了所有病症。（影片截圖）

深圳威世爾頓公司從事氫氧機生產銷售多年，銷售負責人林總介紹，「氫醫療」屬於大健康產業範疇，目前氫氧體驗館項目的市場競爭小，產品利潤極高；公司會為旗下加盟商提供培訓授課話術資料支持，定期派講師到加盟店授課，目標客戶為40至60歲人群。不過，他坦言「氫醫療」其實只是個噱頭，對於醫療器械的研發，他們根本就沒那個實力。

深圳威世爾頓公司銷售負責人林總坦言，「氫醫療」其實只是個噱頭，對於醫療器械的研發，他們根本就沒那個實力。（影片截圖）

8月26日，山西晉中市太谷區市場監督管理局通報，針對央視《財經調查》曝光的問題，經初步調查，除了晉中市太谷區北城區威世頓電器經營部外，另一間位於晉中市太谷區的威世爾頓氫健康產品中心，兩間均為深圳市威世爾頓科技有限公司的代理商，在產品銷售過程中涉嫌存在違規行為。太谷區市場監督管理局已立案調查，後續將根據調查結果依法依規進行處理。