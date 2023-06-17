幼童玩氫氣球碰到風筒「炸出火球」　媽媽「第一反應」曝光惹眾怒

近日，大陸廣東揭陽發生一起爆炸意外，一名孩童在家中玩氫氣球時，不慎碰到媽媽在使用的風筒，導致氫氣球瞬間起火爆炸，媽媽燒傷後立刻跑開。



沒想到事件曝光後，該名媽媽竟遭到網友痛批「沒有第一時間關心孩子」等網路言語欺凌。

媽媽第一反應曝光慘遭網暴 點擊放大瀏覽影片截圖：

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根據影片畫面，一名孩童在家中玩著填充氫氣的氣球，而一旁的媽媽正在使用風筒吹著腳邊。

或許是想吸引媽媽的注意，只見孩童舉起氫氣球往媽媽眼前一甩，氫氣球碰到了風筒，瞬間起火爆炸，竄出一團火球。孩子被嚇到跌坐在地上，而媽媽被燒傷後則立刻跑開。

這段影片在網路上流傳後，媽媽卻遭受網暴，網友批評媽媽沒有第一時間關心孩童，「再痛也要先看看孩子」、「第一反應是跑，估計你第一時間也不知道孩子」、「看了這麼多新聞，絕大部分母親的本能是先看孩子」。

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媽媽也隨後發文表示，氣球爆炸時孩子爸爸聞聲已經從廁所跑出來，所以她才沒第一時間去抱小孩，自己大面積燒傷，小孩僅受了驚嚇。根據媽媽提供的照片，自己的手腳都出現大面積的燒燙傷口，傷勢相當嚴重。

據了解，氫氣為可燃氣體，只要一碰到火源，就會瞬間爆炸。然而，相較於安全的惰性氣體氦氣，氫氣的成本較低，因此不少無良廠商為了節省成本，就會採用氫氣灌氣球，以壓低價格。

不過，也有不少網友為媽媽叫屈，表示「雲養娃的就是厲害，比人家親媽還要愛自己的孩子」、「管閒事的人真多」、「為什麼再痛都要先看孩子，當了母親就不能以自己的感受為第一了嗎？」。

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