韓籍職業電競選手Rookie獲發「中國綠卡」　曾率IG奪LOL全球冠軍

上海金山區宣布，《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）全球總決賽冠軍，韓籍選手Rookie（宋義進）於今年1月初正式獲得「中國綠卡」（外國人永久居留身份證）。這也是上海張江高新區金山園發出的首張「中國綠卡」。



Rookie（宋義進）為韓國LOL職業選手，司職中單，2014年起加入中國IG戰隊。2018年作為IG戰隊的隊長，奪得英雄聯盟全球總決賽冠軍，這是中國大陸地區戰隊首次奪得英雄聯盟全球總決賽的冠軍。

Rookie個人也曾多次獲得英雄聯盟職業聯賽春季賽和夏季賽常規賽MVP（最有價值選手）、英雄聯盟職業聯賽年度MVP、年度最佳中單選手、年度最佳外援、英雄聯盟職業聯賽十周年十大選手等榮譽稱號。迄今為止，他已為中國戰隊效力超過十年。

對於Rookie拿到「中國綠卡」，其經紀公司負責人安傑表示，「對於Rookie和我們公司來說，這張『綠卡』非常及時，因為Rookie正面臨作為『選手』的職業轉型期，而公司也面臨如何更好吸引人才、留住人才、尤其是留住這些高層次外籍人才的困境。」 但對於Rookie拿到中國綠卡後的職業規劃，經紀公司沒有透露太多消息。

右三為Rookie宋義進。

此次發放的「中國綠卡」，是新金山發展公司發現企業「難點」後，與金山區科委「聯手」，幫助上海崟楓文化傳媒有限公司落戶張江高新區金山園。張江高新區金山園依托《張江示範區外籍人才服務工作的實施意見》，為外籍高層次人才出具推薦函，幫助高層次外籍人才在更短的時限內獲得在華永久居留。

「中國綠卡」全程為「中華人民共和國外國人永久居留身份證」，是中華人民共和國國家移民管理局對符合條件的外國人批準其在境內永久居留後，為其簽發的法定身份證件。此前，由於申請該證件需申領人在中國作出重大貢獻等條件限制，中國發放「綠卡」數量較少，又被稱為「最難領的綠卡」。