「醉爆伴郎團」陝西版？6歲童酒店失蹤　竟被醉漢帶去卡拉OK唱歌

陝西省漢中市近日發生一宗離奇的烏龍「兒童失蹤」事件。一名年僅6歲的男童與家人入住當地酒店時突然失蹤，父母驚慌報警，並引發眾人協尋。最終卻發現，孩子竟是被一名醉漢帶去附近卡拉OK唱歌，所幸人無大礙，已平安返還。



內媒《大風新聞》報道，來自西安的孫姓家庭一家四口於3月22日前往陝西洋縣賞油菜花，當晚約9時12分在城固縣一間酒店辦理入住手續。孫先生與太太及8歲長子在櫃台登記時，6歲小兒子則在酒店大廳遊玩。未料短短數分鐘後，孩子竟無故失蹤。

男童父母調閱監視器，發現兒子被2名黑衣人帶走，其中一人還摟著孩子的脖子，疑似遭到綁架。（大風新聞）

孫先生當下急忙查看監視器畫面，赫然發現兒子被兩名黑衣男子帶出酒店，其中一人還摟著男童脖子，他驚覺情況不妙，懷疑孩子遭綁架，立即報警並封鎖出入口。同時，也有路人加入協尋行列，整間酒店陷入一片騷動。

約10分鐘後，監視畫面中出現的黑衣男子竟自行將男童送回酒店。警方抵達現場後了解情況，男童表示「叔叔說要買吃的」，隨即將他帶至隔壁卡拉OK，還讓他點歌，但他「不會唱」，現場亦有其他成年人在場。孩子後來哭喊要找媽媽，包廂內有人借他手機，但未能成功撥通。該男子最終給他吃了點東西後將其帶回。

酒店工作人員受訪表示，該黑衣男子是「熟客」，經常在酒店內卡拉OK消費，當天他就是看孩子比較可愛，於是把孩子帶走了說給他買吃的。確實是他邊界感比較差，再加上又喝了酒，才會做出這種荒唐的行為。

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警方事後調查指出，男子在進入卡拉OK前已飲酒，屬醉酒狀態，且未顯示有拐賣主觀意圖，應屬一場誤會。事後該男子表示願意向家長道歉。

不過孫先生強調，無論動機為何，「在家長不知情的狀況下帶走孩子，行為就應該構成犯罪」。

律師指出，雖然該男子不構成拐賣或拐騙兒童罪，但帶6歲兒童進入卡拉OK仍涉嫌多項違法行為。根據內地《未成年人保護法》，營業性歌舞娛樂場所不得允許未成年人進入；如因此對兒童造成焦慮、恐懼等心理創傷，監護人可依《民法典》提起精神損害賠償訴訟。