內地男大生夾硬坐共享單車兒童椅｢卡死出不來｣　召消防員解困捱轟

撰文：中天新聞網
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天津市西青區近日發生一宗令人啼笑皆非的意外事件。

一名男大學生因一時貪玩，硬坐進共享單車的兒童座椅內，結果因座椅過小而被卡住無法脫困，不得不向消防隊求助「解除封印」。

天津一名男大學生因一時貪玩，硬坐進共享單車的兒童座椅內，結果因座椅過小而被卡住無法脫困。（微博影片截圖）

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網傳影片中，消防人員來到一處公園停車場，只見一名身穿粉紅色上衣的成年男子，一臉尷尬地卡在單車後方兒童座椅內，其中一名消防人員臉上露出無奈表情，先嘗試以人力協助，仍無法將其解救，最後動用工具將兒童座椅拆卸，才成功將其救出。

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據《九派新聞》報道，男子自稱是一名大學生，因為自認自己身材瘦弱，出於好奇想試一下能否塞進兒童座椅，不料下半身卻緊緊卡住「有進無出」，在多次嘗試自行脫困未果後，只能選擇報警求助，在順利脫困後，男大生連忙道謝，消防人員則叮囑：

下次別玩了。

該事件影片在網上廣泛流傳，引發網友熱議，不少網友對男大學生的行為表示不解，認為其舉動過於幼稚，甚至有人調侃他：

喪失了大學四年的擇偶權。

另有網友留言說：「應該讓他賠償損壞的兒童座椅」、「這種行為真是丟臉」，也有人指出「這是大學生能做的事嗎？」。

目前，該名學生的具體身份未公開，事件相關的後續處理仍在進一步了解中。

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