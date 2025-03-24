撞臉迪麗熱巴！美女導遊旅遊巴棟篤笑爆紅　謙稱：我在新疆算普通

一名新疆導遊因為外型酷似迪麗熱巴，受到內地網友熱烈討論。這位名為迪麗努爾的導遊說，得知大家覺得自己長得像明星，當然開心了：「誰沒有個明星夢呢？」她更謙虛稱，自己的外貌在新疆只能算是一般水準。



近期，在烏魯木齊的一位新疆導遊引發內地網友熱烈討論，原因是她長得很像維吾爾族女演員迪麗熱巴，且本名竟然撞了兩個字「迪麗努爾」。她的拿手絕活，是在遊覽車上秒變「段子手」（搞笑能手）。

迪麗熱巴（微博@迪麗熱巴）

迪麗熱巴堪稱擁有完美五官與身材！（迪麗熱巴微博圖片）

點圖放大看看被網民稱為「撞臉迪麗熱巴」的這名美女導遊：

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迪麗努爾受訪時表示，得知大家覺得自己長得像明星，當然開心了，誰沒有個明星夢呢？但說實話，自己在新疆來說，外貌真的是一般水準，新疆產美女帥哥這句話不是白說的。

對此，有內地網友表示：

確實有點像，可能新疆差不多都這樣吧。

但也有人覺得兩人並不相像：

「好看是好看，但是不像熱巴啊」

「笑容更像佟麗婭」

「有點像鞏俐呀」

「感覺有點蔣欣的樣子」



有人覺得她笑容更像佟麗婭（微博@Hello佟麗婭）

也有人直言，新疆女生顏值確實很高：

「我來說吧，（新疆）真正吸引大家是『三步一娜扎，五步一熱巴』」

「新疆人約等於迪麗熱巴」

「新疆不光盛產哈密瓜，還盛產美女」



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