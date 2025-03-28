重慶動物園被控｢偏心｣：熊貓住寬敞展區、獸館惡臭瀰漫 園方回應
撰文：許祺安
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近日內地有博主拍片控訴重慶動物園將動物區別對待，熊貓可以住寬敞獨立展區，但黑熊只能擠封閉單間。3月26日，重慶動物園回應稱，將加大場館維修力度，積極謀划動物新館建設，不斷改善動物福利，優化遊客體驗。
3月23日，內地一名擁有800萬粉絲的網紅博主發佈影片，指重慶動物園將動物區分成可愛動物和其他動物，熊貓享有寬敞獨立展區，而黑熊卻困於狹小圈舍並出現刻板行為，金魚出現爛身，鱷龜已在池中去世。他還表示，綜合獸館內惡臭瀰漫、狼群雨天蜷縮角落。
《封面新聞》報道，動物園職員回應綜合獸館內異味原因，指狐狸身上會有較大的味道，其次因為狼比較多，因為狼是吃肉的，所以排泄物會相對較臭。
3月26日，重慶動物園回應稱，針對提出的問題，動物園已成立專項工作組，全面排查，部分科普標牌已更新，同時加強動物日常管理，加大場館維修力度，持續推進場館丰容，積極謀划動物新館建設，不斷改善動物福利，優化遊客體驗。
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