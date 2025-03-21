四川涼山迎國寶級「遊客」　野生大熊貓雪後村莊漫步引圍觀

近日，四川涼山迎來國寶級「遊客」，一隻野生大熊貓在當地一條村莊漫步，最後又跑回森林，引發廣泛關注。當地村幹部表示，「多年前，也有野生大熊貓到村裏『串門』。」



大熊貓進村。（紅星新聞）

大熊貓行走在公路上。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，周三（3月19日）上午8時許，受持續低溫降雪天氣影響，涼山彝族自治州美姑縣依吾古村的山頭白雪皚皚，一隻野生大熊貓雪後進村「遊玩」，吸引不少村民圍觀。在村中轉了一圈後，就朝着山上跑去。

網傳影片顯示，一隻大熊貓穿過公路時，機警的牠隱約發現人的蹤跡，於是扭着屁股竄到了村民的院子裏，非常可愛。

依吾古村村幹部阿成秀機介紹，依吾古村周圍是美姑大風頂國家級自然保護區，保護區內有熊貓等眾多珍稀野生動物，村裏常有野生動物出沒。「多年前，也有野生大熊貓到我們村裏來『串門』，大家都覺得很稀奇。」

大熊貓回歸森林。（紅星新聞）

大熊貓回歸森林。（紅星新聞）

大熊貓回歸森林。（紅星新聞）

資料顯示，四川美姑大風頂國家級自然保護區於1978年12月15日經國務院批准建立，以大熊貓及其棲息環境為主要保護對象。1994年7月經原林業部確認為國家級自然保護區，2005年4月，經國務院批復同意將保護區面積擴大到50655公頃。

據全國第四次大熊貓調查，該保護區內有野生大熊貓22隻，是涼山州目前唯一的國家級自然保護區，也是內地大熊貓分布最南端的區域。