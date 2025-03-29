女子上海INS新樂園內遭醉漢用煙頭燙傷　批保安態度輕蔑官方介入

周四（27日），一名女子在社交媒體上發帖，稱她在上海INS新樂園內遭醉酒男子用燃燒的煙頭燙傷，並指責安保人員態度輕蔑。周五（28日），市場監管部門指已經注意到此事件，將進行後續處理。



根據網友「Jas敏日記」的描述，事件發生在周四凌晨，當時她在INS新樂園的二樓被一名醉酒男子燙傷。雖然現場多處張貼有「禁止吸煙，違者罰款」的告示，但仍有吸煙行為未受到制止。她表示，當時看到火光後及時躲開，否則煙頭可能會刺到她的眼睛。事後，安保人員對她的處理態度讓她感到不滿。

女子展示傷口。（極目新聞）

周五上午，當事女子告訴內媒，燙傷後她立即尋求現場安保人員查看閉路電視，並報警處理。在民警到達後，燙傷她的男子向她道歉，她並未要求賠償，只希望對方能認識到自己的錯誤。然而，她對安保負責人的輕蔑態度感到非常生氣，並希望INS新樂園能真正執行禁煙規定，提高工作人員的素質。事後，她的一位朋友在社交媒體上私信INS新樂園，隨後該賬號與她聯繫，但尚未進行電話交流。

該網友提供的截圖顯示，INS新樂園的官方賬號於周五上午10時許私信表示，將於當天提供調查結果，並鼓勵她反映任何訴求。他們已成立專案小組，並在周四晚11時發布聲明，表示對此次事件感到憤怒，將在24小時內給予回覆。記者注意到，該場所在點評網站上也曾多次被反映存在二手煙過多的問題。周五，內媒多次撥打INS新樂園的電話，但始終無人接聽。

INS新樂園官方回應。（極目新聞）

現場禁止吸煙。（極目新聞）

根據《上海市公共場所控制吸煙條例》，在室內公共場所、室內工作場所和公共交通工具上均禁止吸煙。禁止吸煙場所的管理單位應履行勸阻吸煙的義務，任何人都有權要求吸煙者停止在禁煙區吸煙，並可向監管部門舉報不履行禁煙義務的單位。

周五上午，涉事場所的市場監管部門指出，相關工作人員已經關注此事，並將進行後續調查和處理。