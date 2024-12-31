初生嬰醫院洗澡被燙傷　母親：出生後還來不及抱他　涉事護士停職

12月22日，山東煙台棲霞市人民醫院有護士為一名初生男嬰洗澡時，因設備故障導致嬰兒燙傷，臀部、腿部多處脫皮，情況嚴重。事發後，院方將男嬰送往上級醫院接受治療，一直留在無菌室。

母親姜女士稱，兒子剛出生就被送去治療，「我都沒來得及抱抱他」。時隔8天，姜女士終於見到兒子，「聽醫生說孩子有新的皮膚長出來，情況穩定了。他在努力恢復中，期待我們一家人早日團聚！」。



《紫牛新聞》報道，12月21日，姜女士在山東煙台棲霞市人民醫院誕下男嬰。翌日，輪值護士幫嬰兒洗澡後，姜女士一家發現兒子不喝水、不喝奶，哭鬧不止，打開包裹着兒子的小被子後，只見他嬌嫩的皮膚多處燙傷、紅腫脫皮，甚至起血泡，他們立即聯繫醫院將兒子送去上級醫院治療。

山東煙台棲霞市人民醫院有護士為一名初生男嬰洗澡時，因設備故障導致嬰兒燙傷，臀部、腿部多處脫皮，情況嚴重。（小紅書＠齊魯老劉）

山東煙台棲霞市人民醫院有護士為一名初生男嬰洗澡時，因設備故障導致嬰兒燙傷，臀部、腿部多處脫皮，情況嚴重。（小紅書＠齊魯老劉）

12月26日，棲霞市衛生健康局發布情況說明，經調查，2024年12月22日，一名嬰兒在棲霞市人民醫院洗澡過程中，因設備突發故障導致燙傷。事發後，該醫院將受傷嬰兒轉至上級醫院繼續治療，並對當值的負責嬰兒洗澡的護士作出停崗調查，由院領導帶隊向嬰兒家長道歉，承諾受傷嬰兒住院期間，所有醫療費用由棲霞市人民醫院承擔。

12月30日清晨，姜女士一家就從山東煙台棲霞市人民醫院趕往上級醫院看望兒子，「一路上我的心情五味雜陳，不看到寶寶著急，看到寶寶又怕自己更心疼」。姜女士稱，直到主治醫生告知兒子的病情已穩定，燙傷處有新皮膚長出，她稍微放心。

山東煙台棲霞市人民醫院有護士為一名初生男嬰洗澡時，因設備故障導致嬰兒燙傷。圖為男嬰出生第一天拍攝的照片。（抖音＠tn_左撇子）

山東煙台棲霞市人民醫院。（醫院官網）

當日上午9時，姜女士終於見到兒子，「看到寶寶的前一刻我的腿輕飄飄的，極力忍著不去哭，控制情緒，仔細聽醫護人員說寶寶的情況，生怕自己錯過了任何關於寶寶的細節」。姜女士表示，見到兒子趴在無菌恒溫箱安睡，她特別想打開恒溫箱抱抱他，「孩子從出生起，我還沒來得及抱過他」。

丈夫李先生稱，醫院已向家屬鄭重道歉，並積極治療兒子，允諾承擔後續醫藥費。如今兒子情況穩定，一家人終於放心，「現在就希望孩子能早日康覆！我們一家人早日團聚！」。