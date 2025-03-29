《甄嬛傳》曹貴人飾演者被質疑賣假包　商舖清空　本人發文回應

周五（28日），話題「曹貴人扮演者被網友質疑賣假包」登上微博熱搜。多名網友反映，在知名劇集《甄嬛傳》中飾演「曹貴人」的陳思斯的直播間購買的二手奢侈品包疑似為假貨。對此，陳思斯發文回應，表示對佔用公共資源感到抱歉，並介紹了調查進展。



網友們表示，經過聊天記錄確認，收到的包與商家描述的明顯不符，懷疑包的來源被翻新或改造。部分網友將包送往深圳中檢檢驗，結果顯示有兩名檢驗師表示存疑，一名則判定不通過。隨後，他們透過平台申訴要求退貨，商家則要求修改退貨理由為「我不喜歡」。目前，網友發現其帶貨的鏈接，店舖內已經沒有在售商品。

針對這一事件，陳思斯近日發文回應，表示對佔用公共資源感到抱歉，並介紹了調查進展。其提到四大點，一是陳思斯的團隊對消費者的質疑非常重視，立即聯繫相關商家、包包和訂單進行核查。經過檢查，該包內置芯片，掃碼結果顯示為真品，並附有權威第三方機構的檢測標籤。

二是她與中檢的聯繫中表示，消費者提到的檢驗結果並未有相關憑證，若假貨被判定，會出具證明，但消費者未能提供假貨證明。目前團隊已將該包保存以便進一步檢查。三是作為主播，陳思斯對產品質量的關注超過消費者，並強調在選擇合作商家時要求嚴格，確保每個包都有國家認可的質檢合格標準。她呼籲消費者通過正規渠道理性維權，團隊將協助依法解決問題。

最後，她提到，相關部門對售假問題的治理一直在加強，許多不合規商家已受到處理。身為在二手奢侈品行業深耕多年的主播，她感受到同行競爭越發激烈，呼籲大家給真相一些時間，共同維護良好的消費環境。

陳思斯來自浙江省寧波市，是中國內地的女演員。（微博）

陳思斯進入演藝圈已20年。（《看見你的聲音》）

陳思斯在《甄嬛傳》中成功塑造曹琴默一角而廣受觀眾喜愛。（微博）

公開資料顯示，陳思斯生於1983年6月14日，來自浙江省寧波市，是中國內地的女演員。她1993年以童星身份參演首部電視劇《藍色的向往》，並於2005年正式進入演藝圈，因在2011年《甄嬛傳》中成功塑造曹琴默一角而廣受觀眾喜愛。