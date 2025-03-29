曾是恐龍口糧、穿越時空活化石　浙江溫州「救活」3.6億年前樹種

3.6億年前就已經存在的筆筒樹，曾是侏羅紀時期恐龍的口糧，有着「爬行動物」時代的標誌。今年春天，在浙江溫州被救活的一株株「活化石」，新生後幼苗莖桿挺拔、葉片舒展。



筆筒樹。（極目新聞）

筆筒樹。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，筆筒樹是侏羅紀恐龍的主要口糧，有「活化石」之稱，已被列入國家二級重點保護植物和中國珍稀瀕危植物名錄。

在浙江省林業局珍稀瀕危動植物搶救保護專項的支持下，經過8年多的致瀕原因解析、原生境保護、人工繁育及野外回歸，目前溫州市蒼南縣自然資源和規劃局聯合浙江省亞熱帶作物研究所已成功繁育筆筒樹2000多株，並在野外回歸種植300多株，有效緩解筆筒樹資源瀕危狀態。

事實上，10年前，這種樹首次在溫州被發現。當時，蒼南大漁鎮的一位村民無意間在山上瞧見了兩株，因其突出的「顏值」，一眼就被看出「不同反響」。消息傳開後，鎮上林技員及當地林業局、省內植物分類專家很快到了現場，確定這正是3.6億年前就已存在的筆筒樹。

多年來，由於繁殖障礙、生境破壞、人為干擾等因素，筆筒樹的數量逐漸減少。目前，最早發現的母株已自然死亡，而在它旁邊，又長出了一株新的小筆筒樹。它也因此成為迄今發現的中國最北端的筆筒樹。

筆筒樹是恐龍的口糧。（極目新聞）

3.6億年前就已經存在的筆筒樹。（極目新聞）

面對野外母株自然繁殖受限的挑戰，研究團隊展開了一系列工作，據介紹，相比一般苗木在實驗室環境下3到10天即可發芽，筆筒樹在實驗室全週期可控環境下，從孢子長成小苗則需要180天左右；同時，其發芽時要先後經歷孢子、配子體、幼孢子體到幼苗的形態轉變，其間對溫濕度的要求也很高。

經歷兩年左右的研究，研究團隊終於攻克筆筒樹繁育技術，在實驗室成功繁育出第一批筆筒樹幼苗。「如今，這批筆筒樹已長到2米多高，等到完全成熟，它們最高可達七八米。」

據悉，未來蒼南縣計劃新增繁育幼苗5000株，並籌建浙南首個筆筒樹專屬保護區，探索生態保護與可持續利用的創新模式。