地震｜18歲中國女留學生赴曼谷救災：廢墟下很多人，逐層扒開救人

3月28日，緬甸發生黎克特制7.9級地震，至今已造成逾5000人死傷， 多人失蹤被困。鄰近的泰國同樣有災情，曼谷有興建中的大樓倒塌，造成多人死傷。

3月29日，有網民在社交平台更新動態，稱丈夫及其18歲在泰國留學的女兒參加了泰國藍天救援活動，出發到曼谷救災，「女兒第一次參加泰國藍天救援活動，作為母親我既驕傲又心疼，願她此行平安順利，也希望她的經歷能帶給更多人力量！」。



3月29日凌晨，網民 Christina在小紅書上更新最新動態，就在地震發生當晚，她的丈夫已帶同女兒，乘坐飛機前往泰國曼谷參與此次地震救援。

Christina在小紅書上稱，丈夫已帶同女兒到曼谷參與地震救援。（小紅書）

《現代快報》報道，Christina 和丈夫8年前搬到泰國清邁生活，因為丈夫是當地藍天救援隊的成員，所以女兒從小耳濡目染，參加過很多活動。藍天救援隊要求必須成年才能參與救援，今年女兒剛滿18周歲，終於可以參與救援工作。

Christina的丈夫和女兒已前往曼谷參與地震救援。（小紅書）

Christina的丈夫和女兒已前往曼谷參與地震救援。（小紅書）

Christina表示，發生地震後，丈夫就帶女兒和另外一名隊員乘坐飛機趕去曼谷，目前在倒塌的大樓附近開展救援工作。她介紹，丈夫在藍天救援隊主要負責溝通協調工作，比如國內救援隊伍到埗後，和當地政府對接統籌協調等，之前他曾參與過很多救援。

Christina一直在社交平台上更新動態，她介紹，女兒是3月29日凌晨2時半到達現場，「她只簡單說了一句，『廢墟下面很多人，目前的救援工作是把廢墟一層層扒開救人』。其餘情況她不方便多說，一切信息以官方播報為準」。

Christina女兒在曼谷救援的現場圖片。（小紅書）

Christina女兒在曼谷救援的現場圖片。（小紅書）

Christina感慨，女兒是中國籍，以泰國藍天救援隊志願者的身份，踏上了前往泰國曼谷的地震救援之路。這不僅是她第一次正式參與救援行動，更是她用行動為自己8年泰國留學與生活畫上的一個圓滿句號。

在社交平台上，有不少人擔心Christina 女兒的安危，又為她感到驕傲，更多的人則祝福這位少女「一路順利，平安回來！」。Christina表示，女兒的主要工作是翻譯和協調，沒什麽危險性，「雖然也不免擔心，但從異國求學到投身公益，她用勇敢和善良詮釋了成長的意義。作為母親，我既驕傲又心疼，願她此行平安順利，也希望她的經歷能帶給更多人力量！」。